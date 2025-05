Microsoft nimmt Surface Laptop Studio 2 schon wieder vom Markt

Im September 2023 hat Microsoft den Convertible-Mobilrechner Surface Laptop Studio 2 auf den Markt gebracht ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt rund eineinhalb Jahre nach der Markteinführung hat Microsoft einem "Verge"- Bericht (Paywall) zufolge die Produktion bereits wieder eingestellt und will das Gerät vom Markt nehmen, sobald die Lagerbestände leer geräumt sind. Einen Nachfolger für den performanten Convertible-Rechner soll es dem Artikel zufolge nicht geben.Beim 2-in-1-Rechner Surface Laptop Studio 2 handelt es sich um das leistungsfähigste Gerät der gesamten Surface-Flotte, das mit Intels Core-Prozessoren der 13. Generation ausgestattet ist und optional auch mit Nvidia-GPUs angeboten wird. In der Minimalkonfiguration mit 16 GB RAM und einer i7-CPU wird der Rechner bei Microsoft Schweiz derzeit für 2049 Franken angeboten.Obwohl Microsoft den Surface Laptop Studio 2 vom Markt nehmen wird, wird der Konzern den Rechner noch eine ganze Weile mit Updates unterstützen. Laut den Lifecycle-Seiten wird das Gerät noch bis zum 3. Oktober 2029 mit Updates unterstützt werden. (rd)