Microsoft stellt neue Surface-Hardware vor, Verkauf in der Schweiz ab 3. Oktober

(Quelle: Microsoft)

22. September 2023 - Microsoft hat seine Surface-Mobilgeräte neu aufgelegt und stellt das Surface Laptop Studio 2, das Surface Laptop Go 3 und das Surface Go 4 für Unternehmen vor.

Microsoft hat in New York neue Surface-Hardware vorgestellt. Neu aufgelegt wurde unter anderem das High-end-Notebook Surface Laptop 2, das bezüglich Design weitgehend unverändert bleibt, aber mit aufgebohrten Innereien kommt. So verbaut Microsoft im Surface Laptop 2 nun Intel Core i7-13700H-Prozessoren, also Chips aus Intels neuester, 13. Core-Generation. Auch bezüglich Grafik gibt es neue Optionen – wählen kann man hier beispielsweise aus einer Nvidia Geforce RTX 4050 Laptop-GPU mit 6 GB GDDR6 vRAM, einer Nvidia Geforce RTX 4060 GPU mit 8 GB GDDR6 vRAM oder einer Nvidia RTX 2000 Ada Laptop-GPU mit 8 GB GDDR6 vRAM. An Arbeitsspeicher stehen 16, 32 oder 64 GB RAM zur Auswahl, an SSD-Speicher 512 GB oder 1 TB. Das Pixelsense-Display des Surface Laptop 2 misst wie gehabt 14,4 Zoll und löst mit 2400 x 1600 Pixel auf. Microsoft hält dabei am Konzept fest, dass das Display dank eines in der Mitte angebrachten Scharniers flexibel positioniert und auf Wunsch auch flach auf die Tastatur gelegt werden kann. "Swiss IT Magazine" hat dieses Konzept bereits bei der ersten Auflage des Surface Laptop getestet – hier geht’s zum Testbericht . Neu beim Surface Laptop 2 sind auch die Anschlussoptionen – es gibt nun zu den beiden USB-C-Ports mit Thunderbolt 4 auch noch einen USB-3.0-Type-A-Anschluss, so dass man für entsprechende Peripherie keinen Adapter mehr braucht. Ebenfalls neu ist zudem ein SD-Card-Leser.Verkauft wird das Surface Laptop 2 in der Schweiz ab dem 3. Oktober, die Preise beginnen für das Basismodell bei 2049 Franken und gehen hoch bis 3809 Franken für die Ausstattung mit 32 GB RAM, 1 TB SSD und RTX 2000 Ada.