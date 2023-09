Bilder und Spezifikationen von neuen Microsoft-Laptops durchgesickert

(Quelle: "Winfuture")

15. September 2023 - Am 21. September wird Microsoft sein neues Surface-Line-up vorstellen. Bilder und erste Spezifikationen sind nun bereits durchgesickert – unter anderem auch aus Schweizer Quelle.

Microsoft hat für den 21. September zur Vorstellung neuer Surface Hardware geladen. Die Plattform " Winfuture " hat nun aber bereits erste Bilder sowie einzelne Spezifikationen der Rechner, die präsentiert werden, entdeckt. Dabei ist "Winfuture" auch über Informationen gestolpert, die der Distributor TD Synnex in der Schweiz im Rahmen eines Gewinnspiels verfrüht aufgeschaltet hat. Laut Bericht sei dort das 10-Zoll-Tablet Surface Go, dass erst noch vorgestellt werden soll, 4 als Gewinn gelistet gewesen. Gemäss den dazu aufgeschalteten Informationen soll das Surface Go 4 weitgehend dem Vorgänger entsprechen, mit dem Intel N200 aber einen neuen Prozessor erhalten. Inzwischen wird auf der entsprechende Seite von TD Synnex übrigens das aktuelle Surface Go 3 angepriesen.Informationen hat "Winfuture" auch zum Microsoft Laptop Studio 2, das mit einem 14,4 Zoll Display mit 2400 x 1600 Pixeln und 120 Hz Bildwiederholfrequenz kommen soll. Im Innern soll neu Intels "Raptor Lake"-H-CPU-Plattform verbaut werden – wahlweise gibt es demnach den Intel Core i7-13700H oder den Core i7-13800H. Ausserdem sollen nebst 16 und 32 neu auch 64 GB RAM zur Auswahl stehen, und bezüglich Grafik stehen als Optionen Nvidias Geforce RTX 4050 (6 GB GDDR6) oder RTX 4060 (8 GB GDDR6) zur Auswahl. Gestrichen werden soll die Einstiegsversion des Rechners mit Core-i5, 16 GB RAM und 256 GB Speicher, womit auch der Einstiegspreis steigt. Optisch soll es derweil kaum Anpassungen geben, neu sei aber ein MicroSD-Kartenleser zu finden, so der Bericht, genauso wie ein USB-A-Port verbaut wird. Verkaufsstart soll in Europa der 3. Oktober sein.