Das nächste Surface Go kommt doch nicht mit ARM-Prozessor

(Quelle: Microsoft)

7. August 2023 - Das auf den Herbst geplante Surface Go 4 mit Qualcomm-SoC wird erst später auf den Markt kommen. Stattdessen bringt Microsoft zuerst eine aufgefrischte Version des Surface Go 3 mit Intel-N200-Prozessor und verbesserter Reparierbarkeit.

Microsoft hatte eigentlich geplant, die auf den Herbst 2023 erwartete neue Ausgabe des Einsteigergeräts Surface Go mit einem Qualcomm-7c-basierten SoC auszustatten ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt wurde laut "Windowscentral" bekannt , dass das unter dem Codenamen Tanta entwickelte ARM-basierte Gerät auf später verschoben wird. Das als nächstes kommende Surface Go wird weiterhin mit einem Intel-Prozessor arbeiten und gewissermassen als aufgefrischte Version des aktuellen Surface Go 3 daherkommen. Punkto CPU ist die Rede von einem Intel N200 – die N-Linie ersetzt bei Intel die bisher unter der Marke Pentium verkauften Entry-Level-Mobil-CPUs.