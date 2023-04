Microsoft plant Gerüchten zufolge neue Surface-Geräte

(Quelle: Microsoft)

20. April 2023 - Microsoft entwickelt offenbar eine neue Generation von Surface-Geräten. Die Rede ist von einem langlebigen Go Gerät sowie Pro Geräten in zwei Displaygrössen.

Eine neue Generation des Microsoft Surface Go befindet sich offenbar in Entwicklung. Das berichtet "Windowscentral". Erstmalig soll das Gerät mit einem ARM-Prozessor ausgerüstet sein, wie es weiter heisst. Im Vergleich zum aktuellen Surface Go soll die Leistungsentwicklung des neuen Prozessors ähnlich sein, jedoch ist die neue ARM-Entwicklung deutlich ressourcenschonender, was dem mobilen Gerät zu einem Vorteil bezüglich der Akkulaufzeit verhelfen kann. Wie es weiter heisst, könnte das Gerät zudem mit einer mobilen 5G-Verbindung ausgestattet sein. Auch eine Variante mit Intel-Prozessor wie bisher ist offenbar in Planung, um Kunden zu befriedigen, welche einen solchen Prozessor bevorzugen.Parallel zum neuen Go ist angeblich auch ein neues Surface Pro in zwei verschiedenen Grössen in Planung. Die neuen Pro-Modelle werden wahlweise mit 11- oder 13-Zoll-Bildschirmen angeboten und technisch deutlich leistungsfähiger sein, um mit dem iPad Pro von Apple mithalten zu können. Parallel dazu wird der Tablet-Modus in Windows 11 kontinuierlich weiterentwickelt, damit das Betriebssystem auch auf kleinen Bildschirmen das Maximum aus der Darstellung rausholt. Auch die Touch-Unterstützung soll weiterhin optimiert werden. Wann die neuen Surface-Geräte in den Handel kommen, ist derzeit noch Spekulation. Insider vermuten, es könnte Herbst 2023 werden. (adk)