Surface Laptop Studio 2 in den Startlöchern

(Quelle: Microsoft)

27. Februar 2023 - Geht es nach einem Leak, soll per Ende Frühling 2023 eine neue Generation von Microsofts Surface Laptop Studio auf den Markt kommen.

Microsofts Surface Laptop Studio ist in der Schweiz seit rund einem Jahr erhältlich – "Swiss IT Magazine" konnte das Gerät im Februar 2022 testen . Nun kommt offenbar bald ein neues Modell namens Surface Laptop Studio 2. Es wurde vom Hersteller noch nicht angekündigt, taucht aber in den Geekbench-Testresultaten bereits auf, wie "Windowscentral" mitteilt . Das Gerät arbeitet demnach mit einem Core-i7-13800H-Chip der 13. Generation mit 14 Kernen, dazu kommt eine Grafikkarte vom Typ Nvidia RTX-4060, gepaart mit 64 GB RAM. Dabei dürfte es sich um die Maximalvariante des neuen Modells handeln, weitere scheinen ebenfalls im Teststadium zu sein. Die zweite Generation des Surface Laptop Studio wird laut dem Leak unter dem Codenamen Ersa entwickelt und soll im Spätfrühling 2023 auf den Markt kommen."Windowscentral" beruft sich seinerseits auf Tweets von Gustave Monce , der Geekbench-Resultate verlinkt. Darin ist die Rede von einem OEMEL Product Name EV2, was laut Monce gleichbedeutend mit einem nicht näher benannten Surface Laptop Studio ist. (ubi)