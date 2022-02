Bereits getestet: Microsoft Surface Laptop Studio

(Quelle: Microsoft)

11. Februar 2022 - Am 22. Februar erscheint Microsofts Surface Laptop Studio in der Schweiz. "Swiss IT Magazine" konnte das Gerät mit der etwas exotischen Display-Konstruktion bereits testen.

Seit dem 1. Februar kann man in der Schweiz das Surface Laptop Studio vorbestellen, und am 22. Februar kommt das Gerät mit seinen drei verschiedenen Anwendungsmodi in den Schweizer Handel. "Swiss IT Magazine" hatte die Möglichkeit, das Gerät bereits vor dem offiziellen Launch ausgiebig zu testen . Wir haben von Microsoft dazu eine Konfiguration mit einem Intel Core i5-11300H – einem Quad-Core-Prozessor der 11. Generation – sowie mit Intel-Xe-Grafik, 16 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher erhalten. Das ist die zweitgünstigste Variante des Surface Laptop Studio, die in der Business-Version (u.a. mit Windows 11 Pro) 2099 Franken kostet, die Consumer-Variante gibt es für 100 Franken weniger.Der Rechner konnte bereits in dieser Ausführung bezüglich Leistung durchaus überzeugen und glänzt mit hochwertiger Verarbeitung inklusive einer tollen Tatstatur-/Touchpad-Kombination. Ebenfalls ganz vorne spielt das Display des Surface Laptop Studio mit, genauso wie die Lautsprecher zu überzeugen wissen. Dafür empfinden wir den Nutzen der komplexen Display-Konstruktion als eher überschaubar. Den grossen Test der Surface Laptop Studio kann man ab sofort an dieser Stelle nachlesen . Er wird ausserdem in der kommenden März-Ausgabe des Printmagazins von "Swiss IT Magazine" erscheinen. Noch kein Abo? Sichern Sie sich hier kostenlos und unverbindlich ein Gratis-3-Monatsabo. (mw)