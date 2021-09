Microsoft präsentiert Surface Laptop Studio und Surface Duo 2

(Quelle: Microsoft)

23. September 2021 - Microsoft hat das Surface Laptop Studio mit einem komplexen Scharnier für verschiedene Darstellungsmodi sowie die zweite Auflage des Dual-Screen-Smartphones Surface Duo lanciert. Ebenfalls neu: Eine Maus aus Meeresplastik.

Microsoft hat neue Hardware vorgestellt, unter anderem das Surface Laptop Studio. Hierbei handelt es sich um einen Mobilrechner, der mittels eines komplexen Scharniers in verschiedenen Modi genutzt werden kann. Nebst einem herkömmlichen Laptop-Modus kann das Display im sogenannten Stage-Modus platziert werden, bei dem es die Tastatur abdeckt wird oder über ihr schwebt. Oder aber das Display wird komplett auf die Tastatur gelegt, so dass das Surface Laptop Studio als Tablet verwendet werden kann. Neu ist das Konzept mit dem flexiblen Scharnier allerdings nicht, Acer hat mit dem ConceptD Ezel Pro bereits zu Beginn des Jahres ein sehr ähnliches Gerät auf den Markt gebracht (das "Swiss IT Magazine" hier getestet hat).Das 14,4-Zoll-Display des Surface Laptop Studio löst mit 2400 x 1600 Pixeln im 3:2-Format auf und bietet eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz. Im Innern des knapp 19 Millimeter dicken und etwas über 1,7 Kilogramm schweren Rechners verbaut Microsoft wahlweise Intel Core H35 i5-11300H- oder i7-11370H-CPUs der 11. Generation, begleitet von 16 oder 32 GB RAM und SSDs mit 256 oder 512 GB respektive 1 oder 2 TB. Für die Grafik ist entweder Intel Iris Xe oder optional eine Nvidia Geforce RTX 3050 Ti Laptop-GPU mit 4 GB besorgt. Weiter gibt es zwei USB-4.0-Anschlüsse, WiFi 6, Dolby Atmos und eine integrierte Aufbewahrung für den ebenfalls neuen Surface Slim Pen 2 inklusive Ladefunktion. Mit diesem Surface Slim Pen 2 (ab 21. Oktober für 135 Franken erhältlich) verspricht Microsoft ein noch natürlicherer Schreiberlebnis – unter anderem dank eingebautem haptischem Motor. Der Akku des Surface Laptop Studio fasst 58 Wh und soll je nach Modell bis 19 Stunden Gerätenutzung erlauben. Das Surface Laptop Studio soll in der Schweiz Anfang 2022 auf den Markt kommen, Preise stehen noch aus. In den USA wird der Rechner bereits ab Anfang Oktober ausgeliefert, und zwar zu Preise ab 1599 Dollar.

Ebenfalls präsentiert wurde das Surface Duo 2, Microsofts Smartphone mit zwei Displays, das in der Schweiz ausschliesslich für Firmenkunden bereitsteht und durch diese ab sofort für 1599 Franken vorbestellt werden kann. Ausgeliefert wird es dann später im Jahr.Das aufklappbare Surface Duo 2 besteht aus zwei 5,8-Zoll-Displays à je 1896 x 1344 Pixeln, zusammen ergibt sich eine Diagonale von 8,3 Zoll und eine Auflösung von 2688 x 1896 Pixeln. Die Eingabe via Stift wird unterstützt. Geöffnet ist das 282 Gramm schwere Gerät gerade einmal 5,5 Millimeter dick, geschlossen 11 Millimeter. Das Kamerasystem besteht aus drei Objektiven – einem Weitwinkelobjektiv (12 MP, f/1,73), einem Teleobjektiv (12 MP, f/2,4) und einem Ultraweitwinkelobjektiv (16 MP, f/2,2). Ebenfalls an Bord ist eine Frontkamera mit 12 MP (f/2,0). Im Innern des 5G-fähigen Smartphones verbaut Microsoft einen Qualcomm Snapdragon 888 und 8 GB RAM, zudem gibt es wahlweise 128, 256 oder 512 GB Speicher. Die Akkulaufzeit des rund 4400 mAh fassenden Akkus (Schnellladefunktion mit 23-W-Netzteil) gibt der Hersteller mit 15,5 Stunden (Videowiedergabe) an. Microsoft liefert mit dem Android-11-Gerät zudem die komplette hauseigene Software-Suite aus – sprich die Microsoft Office Apps inklusive Word, Excel, Powerpoint, Outlook und Teams, den Microsoft Authenticator, das Intune-Unternehmensportal, Linkedin und mehr.Im Zubehörbereich hat Microsoft schliesslich die Ocean Plastic Mouse präsentiert. Analog dem Namen besteht diese Maus aus Kunststoff, der aus dem Meer gewonnen und recycliert wurde – zumindest zu 20 Prozent. Bei der Ocean Plastic Mouse macht Microsoft noch keine Angaben zur Verfügbarkeit in der Schweiz – in anderen Märkten wird sie ab 5. Oktober für umgerechnet knapp 30 Franken verkauft. (mw)