Surface Laptop Studio startet in der Schweiz

(Quelle: Microsoft)

1. Februar 2022 - Microsoft gibt sein neues Surface Laptop Studio in der Schweiz zur Vorbestellung frei, der Verklauf startet am 22. Februar. Damit ist auch der hiesige Preis für das Gerät bekannt.

Microsoft bringt das Surface Laptop Studio in der Schweiz auf den Markt. Das neue im September 2021 vorgestellte Gerät ("Swiss IT Magazine" berichtete ) ist per 1. Februar 2022 vorbestellbar, die allgemeine Verfügbarkeit ist auf den 22. Februar angesetzt. Die Kosten für das neue Surface-Modell belaufen sich auf 1799 Franken.Beim Surface Laptop handelt es sich um einen Laptop mit einem speziellen Scharnier, das drei verschiedene Layouts ermöglicht. Neben der Nutzung als reguläres Notebook kann der Screen in den Studio-Modus bewegt werden, in dem sowohl Touchpad wie auch Tastatur vollständig verschwinden und ein Tablet entsteht. Im sogenannten Stage-Modus wird der Screen derweil nur so weit gekippt, dass lediglich die Tastatur verschwindet und das Touchpad offen bleibt (siehe Galerie). Der neue mitgelieferte Surface Pen wird magnetisch am Display befestigt.