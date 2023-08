Microsoft kündigt Surface-Event für den 21. September an

(Quelle: Microsoft)

18. August 2023 - Am 21. September wird Microsoft in New York die jüngsten Produktneuheiten präsentieren. Gerüchten zufolge wird der Schwerpunkt auf den neuen Modellen der Surface-Familie liegen.

Wie jedes Jahr führt Microsoft im Herbst auch dieses Jahr einen grossen Launch-Event durch, an dem die neuesten Hardware- und Software-Entwicklungen präsentiert werden. Die diesjährige Veranstaltung findet am 21. September in New York statt, wie Einladungen zu entnehmen ist, die in diesen Tagen an die Presse verschickt wurden.Wie immer gibt der Technologieriese im Vorfeld keinerlei Details preis, doch liegen aus den unterschiedlichsten Quellen diverse unbestätigte Hinweise vor, wonach Microsoft in erster Linie seine Mobilrechner-Flotte auf den neuesten Stand bringen wird. So wird davon ausgegangen, dass das Surface Laptop Studio 2 mit Intels jüngsten Prozessoren der 13. Generation sowie neuer Nvidia-Karte vorgestellt wird. Daneben sollen auch die beiden Low-Cost-Mobilrechner Surface Go 4 und Surface Laptop Go CPU-Updates erfahren, wobei Intels Tiefpreis-CPU N200 respektive die Core-i5-Prozessoren der 12. Generation verbaut werden sollen. Allenfalls wird der Konzern auch neue Informationen über die KI-Einbindung in Windows 11 veröffentlich. Fest steht hier lediglich, dass das Betriebssystem mit dem 23H2-Update diverse Neuerungen erfahren wird. (rd)