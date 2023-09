Prozessor-Refresh für Microsofts Surface-Rechner

(Quelle: Microsoft)

8. September 2023 - Am 21. September wird Microsoft die jüngsten Hardware-Neuheiten vorstellen. Die Neuerungen beschränken sich Händler-Angaben zufolge hauptsächlich auf ein Prozessor-Refresh.

Mitte August hat Microsoft bekanntgegeben, am 21. September die jüngsten Produktneuheiten vorstellen zu wollen. Bereits damals machten Gerüchte die Runde, wonach sich die Neuerungen beim bestehenden Surface-Line-up im Wesentlichen auf ein Prozessor-Upgrade beschränken werden.Dass dem tatsächlich so sein könnte, bestätigt jetzt ein Bericht von "Winfuture", der sich auf die Daten von Online-Händlern stützt. So soll das Surface Laptop Studio mit einem Intel-Core-i7-Chip ausgestattet werden. Der Prozessor mit der Kennung 13800H aus der Raptor-Lake-Serie arbeitet mit 14 Cores und unterstützt maximale Taktraten von 5 GHz. Dazu sollen Konfigurationen mit 16 und 32 GB RAM sowie SSDs mit 512 GB und 1 TB angeboten werden.Das Entry-Level-Gerät Surface Laptop Go 2 soll derweil mit einem Core i5-1235U ausgestattet werden, einem Prozessor mit 10 Kernen und Taktraten bis 4,4 GHz. Den Arbeitsspeicher gibt's ausschliesslich mit 8 GB, während SSDs mit 128 und 256 GB zur Verfügung stehen. Beim Modell Surface Go 4 kommt schliesslich Intels N200-CPU zum Einsatz, ein Quad-Core-Chip mit maximalen Taktraten von 3,7 GHz. (rd)