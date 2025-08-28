cnt
Microsoft sorgt für besseren Klang bei Anrufen in Windows 11
Quelle: Depositphotos

Microsoft sorgt für besseren Klang bei Anrufen in Windows 11

Microsoft schaltet in Windows 11 die Stereo-Sprachübertragung über Bluetooth frei. Anrufe und Sprachchats klingen über kompatible Headsets dank Superbreitband nun auch mit aktiviertem Mikrofon klar und in Stereo, so das Versprechen.
28. August 2025

     

Neu überträgt Windows 11 Sprache über Bluetooth LE Audio in Superbreitband-Stereo, sodass Gespräche nicht mehr auf dumpfes Mono zurückfallen, sobald das Mikrofon genutzt wird. Bisher zwang Bluetooth Classic zum Kompromiss zwischen A2DP für Hi-Fi ohne Mikrofon und HFP für Telefonie in Mono mit geringerer Qualität.

Microsoft schreibt in ihrem Blogbeitrag, LE Audio ersetze diese Trennung mit modernen Profilen und besserer Kompression. Unter Windows 11 unterstütze das Telephony and Media Profile (TMAP) jetzt eine Sprachabtastrate von 32 kHz im Stereo-Betrieb. Davon sollen vor allem VoIP-Apps profitieren: Funktionen wie Spatial Audio in Microsoft Teams seien damit erstmals auch über Bluetooth nutzbar, weil Stimmen räumlich platziert werden können.


"Superbreitband-Stereo wird buchstäblich alles verändern, aber wir werden es nicht dabei belassen", so Microsoft im Blogbeitrag. Zugleich arbeite das Unternehmen mit PC- und Audiopartnern an weiteren Schritten und plant für ein späteres Windows-Update Sprachübertragung in CD-ähnlicher Qualität. (dow)


