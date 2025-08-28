Microsoft sorgt für besseren Klang bei Anrufen in Windows 11

Neu überträgt Windows 11 Sprache über Bluetooth LE Audio in Superbreitband-Stereo, sodass Gespräche nicht mehr auf dumpfes Mono zurückfallen, sobald das Mikrofon genutzt wird. Bisher zwang Bluetooth Classic zum Kompromiss zwischen A2DP für Hi-Fi ohne Mikrofon und HFP für Telefonie in Mono mit geringerer Qualität.
Microsoft schreibt in ihrem Blogbeitrag
, LE Audio ersetze diese Trennung mit modernen Profilen und besserer Kompression. Unter Windows 11 unterstütze das Telephony and Media Profile (TMAP) jetzt eine Sprachabtastrate von 32 kHz im Stereo-Betrieb. Davon sollen vor allem VoIP-Apps profitieren: Funktionen wie Spatial Audio in Microsoft
Teams seien damit erstmals auch über Bluetooth nutzbar, weil Stimmen räumlich platziert werden können.
"Superbreitband-Stereo wird buchstäblich alles verändern, aber wir werden es nicht dabei belassen", so Microsoft im Blogbeitrag. Zugleich arbeite das Unternehmen mit PC- und Audiopartnern an weiteren Schritten und plant für ein späteres Windows-Update Sprachübertragung in CD-ähnlicher Qualität.
(dow)