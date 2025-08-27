cnt
Microsoft will Cloud-Speicherung in Word verbessern
Quelle: Depositphotos

Microsoft will Cloud-Speicherung in Word verbessern

Demnächst soll man Dokumente in Word für Windows nicht nur auf Onedrive speichern können, sondern auch auf anderen Speicherdiensten. Und man kann festlegen, dass neue Dokumente automatisch in der Cloud erstellt werden.
27. August 2025

     

Schon heute lassen sich Word-Dokumente in der Cloud speichern und dort bearbeiten. Dies gilt allerdings nur, wenn dafür Microsofts eigener Speicherdienst Onedrive genutzt wird. Jetzt kündigt Product Manager Raul Munoz im Microsoft 365 Insider Blog eine Modernisierung der Cloud-Speicherung in Word für Windows an: "Alle neuen Dateien, die Sie erstellen, werden automatisch in Onedrive oder Ihrem bevorzugten Cloud-Speicherort gespeichert." In Zukunft scheint die Speicherung in der Cloud also nicht nur via Onedrive, sondern auch mit anderen Speicherdiensten möglich zu sein. Die gespeicherten Dokumente sollen dabei automatisch durch die Sicherheitsrichtlinien des Nutzerunternehmens geschützt werden.


Gemäss den im Blogpost gezeigten Screenshots, lässt sich der Speicherort auf einen beliebigen zuvor definierten Online-Speicherdienst legen. Ausserdem gibt es in den Word-Einstellungen neu die Option, neue Dateien automatisch in der Cloud zu erstellen und zu speichern. Die neuen Möglichkeiten sind in Word für Windows ab Version 2509 (Build 19221.20000) verfügbar. Vergleichbare Funktionalität für Excel für Windows und Powerpoint für Windows darf man später im Jahr erwarten. (ubi)


LibreOffice: Leitfaden zur Ablösung von Microsoft Word & Co.

 18. August 2025 - Der Schritt weg von den proprietären Formaten in Microsofts Office-Anwendungen sei ein wichtiger strategischer Schritt für Unternehmen, meint LibreOffice. Die Open-Source-Alternative stellt nun einen Guide zum Umstieg aufs ODF-Format bereit.

Gewisse Office-Features nur mit Update weiter nutzbar

 4. August 2025 - Die Office-365-Funktionen Vorlesen, Transkription und Diktat funktionieren nur noch bis Ende Januar 2026 – falls bis dann Applikationen wie Word nicht auf den neuesten Stand gebracht werden.

Word, Excel und Co. sollen deutlich schneller starten

 28. März 2025 - Office Boost heisst eine neue Funktion, mit der Microsoft den Start der Office-Anwendungen beschleunigen will. Im Mai soll als erste App Word beschleunigt werden.


