Brave knackt 100 Millionen aktive Nutzer
Quelle: Depositphotos

Brave knackt 100 Millionen aktive Nutzer

Der Webbrowser Brave hat die Marke von 100 Millionen monatlich aktiven Nutzerinnen und Nutzern überschritten und meldet zugleich rund 20 Milliarden Suchanfragen pro Jahr über Brave Search.
3. Oktober 2025

     

Der Brave Browser kommt weltweit auf 101 Millionen monatlich aktive Konten, die hauseigene Suche verzeichnet etwa 20 Milliarden Anfragen pro Jahr, wie Brave in einem Blogbeitrag schreibt. Zusätzlich nennt das Unternehmen 42 Millionen täglich aktive Nutzer und ein DAU-zu-MAU-Verhältnis von 0,42.

Dieses Verhältnis zeigt, wie viele der monatlich aktiven Personen an einem durchschnittlichen Tag zurückkehren. Ein Wert von 0,42 bedeutet, dass rund 42 Prozent der monatlichen Nutzerschaft Brave täglich verwenden, was auf eine hohe Bindung hindeutet. Nach Unternehmensangaben wuchs die Nutzerzahl in den vergangenen zwei Jahren im Schnitt um etwa 2,5 Millionen neue aktive Konten pro Monat.


Als Grund für den Zuwachs führt Brave den Fokus auf Datenschutz und Nutzerkontrolle an. CEO Brendan Eich ordnet den Meilenstein so ein: "100 Millionen Nutzer sind mehr als nur ein Wachstumsmeilenstein – sie bilden eine Bewegung für ein besseres Web, bei dem die Nutzer im Mittelpunkt stehen. Weltweit entscheiden sich Nutzer für Privatsphäre und Kontrolle über ihr Online-Erlebnis statt für Tracking und Missbrauch durch die grossen Technologieunternehmen." In der EU habe zudem der Browser-Auswahlbildschirm unter iOS 17.4 nach Unternehmensangaben die täglichen Installationen auf iPhones um rund 50 Prozent steigen lassen. (dow)


