iPhone 18 kommt wohl auch in Europa ohne SIM-Slot

Apple könnte sich mit seinem nächsten Flaggschiff iPhone 18 komplett von physischen SIM-Kartensteckplätzen verabschieden und stattdessen nur noch auf eSIM setzen. Das berichtet
zumindest das griechische Magazin "Techmaniacs". Das iPhone Air lieferte Apple
bereits weltweit ohne SIM-Slot aus, in den USA kamen zudem weitere Modelle ausschliesslich mit eSIM-Option.
Mit dem iPhone 18 soll Apple jetzt Nägel mit Köpfen machen und sich womöglich abschliessend von SIM-Kartensteckplätzen verabschieden. Stattdessen wird das Modell voraussichtlich zwei eSIM-Profile unterstützen.
Dieser Schritt bringt einen Vorteil mit sich: Der Hersteller kann den freien Platz für einen grössere Akku nutzen. So soll das iPhone 18 Pro Max mit 5200 mAh ausgerüstet sein – was immerhin 100 mAh mehr Kapazität als im Vorgängermodell sind.
Apple wird die Spitzenmodelle Pro und Pro Max der kommenden iPhone-Generation wohl wie gewohnt im September 2026 offiziell ankündigen und kurz danach auf den Markt bringen. Laut Medienberichten trifft dies jedoch nicht auf das Basismodell iPhone 18 zu. Dieses soll nämlich erst im Frühling 2027 erscheinen.
(sta)