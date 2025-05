iPhone-18-Familie soll gestaffelt erscheinen

Apple will offenbar seine Release-Strategie beim iPhone 18, das auf 2026 erwartet wird, radikal ändern. Das berichtet "9to5Mac" unter Berufung auf einen Artikel von "The Information" (Paywall). Demnach sollen einige iPhone-18-Modelle wie üblich im Herbst 2026 erscheinen, der Rest dann im darauffolgenden Frühling. Apple wolle damit dem iPhone-Absatz eine Jungbrunnenkur verordnen, heisst es weiter. Dies, weil in den letzten Jahren die Verkäufe von iPhones aufgrund der geringen Unterschiede zwischen den neuen und den vorhergehenden Modellen eher stagniert hätten. Der Umstieg zu einer neuen Strategie hänge wohl auch mit dem iPhone 17 Air zusammen. Des Weiteren plane Apple auf den Herbst 2026 auch sein erstes faltbares iPhone.Konkret will Apple demnach die Premium-Modelle (Pro, Pro Max, Air) ab dem iPhone 18 im Herbst auf den Markt bringen, die weniger hochpreisigen (18 und 18e) im Frühling. Dies könnte auch bedeuten, dass es 2026 kein neues iPhone 17e geben werde. Der Bericht erwähnt weiter, dass Apple mit der Testproduktion des iPhone 18 und 18e in Indien beginnen werde, um das Fertigungsrisiko in China zu reduzieren. (ubi)