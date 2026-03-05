Apple veröffentlicht MacOS 26.3.1 und iOS 26.3.1

Diese Woche hat Apple
neue Mobilrechner wie auch neue Displays vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Ohne grosses Aufheben hat der iPhone-Hersteller aber auch seine Betriebssysteme auf Vordermann gebracht und sowohl iOS und iPadOS als auch MacOS auf die Version 26.3.1 angehoben.
MacOS Tahoe 26.3.1 wurde am selben Tag freigegeben, an dem auch das MacBook Neo vorgestellt wurde. Das Update sorgt mitunter aber auch dafür, dass sich Mac-Rechner mit den neu präsentierten Displays einwandfrei verstehen. Apples Release-Notes
sind entsprechend kurz gehalten und adressieren den erweiterten Support für Studio Display (2026) und Studio Display XDR denn auch als einzige Neuerungen. Daneben werden lediglich die üblichen Fehlerkorrekturen für Mac-Systeme angeführt.
Ähnliches gilt für iOS 26.3.1 wie auch für iPadOS 26.3.1, die ebenfalls seit dieser Woche zur Verfügung stehen. Hier spricht Apple lediglich von einem Security Update
, das für iPhones ab der Version 11 sowie iPads ab der 8. Generation und weitere Modelle bereitgestellt wird.
(rd)