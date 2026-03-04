Apple frischt Display-Familie auf

Mit dem Studio Display XDR richtet man sich derweil an seine professionelle Nutzerschaft im Design- und Printbereich. Das Display kommt mit einem 5K Retina XDR Display, ebenfalls mit 5K-Auflösung (5120 x 2880), liefert aber bis zu 2000 Nits und ein Kontrastverhältnis von 1'000'000:1. Abgedeckt werden der P3 Farbraum und der Adobe RGB Farbraum, die Bildwiederholrate beträgt 120 Hz. Die Ausstattung mit Kameras, Lautsprecher und Anschlüssen entspricht dem Studio Display. Anders als das Studio Display kommt die Pro-Version mit einem neigungs- und höhenverstellbaren Standfuss.Auch das Studio Display XDR kann mit beiden Glas-Optionen ab dem heutigen 4. März vorbestellt werden und wird ab dem 11. März ausgeliefert. Der Preis beträgt 2900 Franken. (win)