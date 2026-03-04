Apple frischt Display-Familie auf

Apple steckt mitten in einer Woche voller Produktvorstellungen. Teil davon sind zwei neue Displays, erstens das Studio Display und zweitens eine neue Version des Studio Displays XDR. Es ist die vierte grosse Produktankündigung, nachdem seit Wochenbeginn bereits die Apple Watch Ultra 4
, das iPad Air M4, das iPhone 17e
und neue Macbooks mit M5-Chip
gezeigt wurden.
Das Studio Display kommt mit 27 Zoll in der Diagonale und 5K-Auflösung (14 Mio. Pixel) und leistet 600 Nits Helligkeit. Für Kommunikation und Medienkonsum verbaut Apple eine Webcam mit 12 MP, ein Speaker-System mit sechs Lautsprechern und ein Mikrofon-Array mit drei Mikrofonen. Für die Konnektivität sind zwei Thunderbolt-Anschlüsse verbaut, mit denen sich in der Theorie bis zu viel Studio Displays aneinanderhängen lassen und die 96 Watt Ladestrom liefern. Dazu kommen zwei reguläre USB-C-Anschlüsse für Peripherie. Geliefert wird es mit einem neigungsverstellbaren Standfuss.
Das Display gibt’s wahlweise mit Standard- oder mit Nanotexturglas. Es kann ab heute, 4. März vorbestellt werden und sollen ab dem 11. März ausgeliefert werden. Der Preis liegt bei 1400 Franken.
Mit dem Studio Display XDR richtet man sich derweil an seine professionelle Nutzerschaft im Design- und Printbereich. Das Display kommt mit einem 5K Retina XDR Display, ebenfalls mit 5K-Auflösung (5120 x 2880), liefert aber bis zu 2000 Nits und ein Kontrastverhältnis von 1'000'000:1. Abgedeckt werden der P3 Farbraum und der Adobe RGB Farbraum, die Bildwiederholrate beträgt 120 Hz. Die Ausstattung mit Kameras, Lautsprecher und Anschlüssen entspricht dem Studio Display. Anders als das Studio Display kommt die Pro-Version mit einem neigungs- und höhenverstellbaren Standfuss.
Auch das Studio Display XDR kann mit beiden Glas-Optionen ab dem heutigen 4. März vorbestellt werden und wird ab dem 11. März ausgeliefert. Der Preis beträgt 2900 Franken.
(win)