Apple stellt iPad Air M4 und iPhone 17e vor

Apple hat das iPad Air aufgebrezelt und mit einem M4-SoC mit 8-Core-CPU und 9-Core-GPU sowie neu 12 GB statt wie bisher 8 GB RAM ausgestattet, die Speicherbandbreite liegt neu bei 120 GB/s. Insgesamt sei das neue Modell bis zu 30 Prozent schneller als der Vorgänger mit M3-Prozessor und biete dank der stärkeren GPU hardwarebeschleunigtes Mesh-Shading der zweiten Generation und Raytracing – interessant für 3D-Grafik und Games. Laut Apple ist das iPad Air M4 damit beim 3D Pro Rendering bis zu viermal schneller als das Modell mit M1. Ebenfalls neu: Das Gerät kommt nun mit den Apple-eigenen Connectivity-Chips N1 (WLAN/Bluetooth) und je nach Variante C1X (5G) und unterstützt damit Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread.
Das iPad Air M4 ist wahlweise mit 11-Zoll- oder 13-Zoll-Display in den Farben Blau, Violett, Polarstern oder Space Grau erhältlich. Die 11-Zoll-Variante mit Wi-Fi ist ab 579 Franken zu haben, mit zusätzlicher 5G-Unterstützung ab 729 Franken. Das 13-Zoll-Modell kostet ab 749 Franken (Wi-Fi) respektive ab 899 Franken (Wi-Fi und 5G). Als Zubehör bietet der Hersteller den Apple Pencil Pro und das Magic Keyboard für iPad Air an, es handelt sich dabei um die gleichen Produkte wie für die Vorgänger. Die neuen Modelle können ab Mittwoch, 4. März 2026 vorbestellt werden; die Auslieferung startet am 11. März.
Gleichzeitig präsentiert Apple das iPhone 17e mit A19-Chip mit 6-Core-CPU und 4-Core-GPU sowie C1X-Mobilfunkmodem, das laut Apple doppelt so schnelle Kommunikation erlaubt wie das C1 im iPhone 16e. Auf der Rückseite befindet sich die Kamera mit 48-MP-Sensor und zweifachem Tele-Zoom "in optischer Qualität", die Videoaufnahmen in 4K Dolby Vision ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und schützt das Innere gemäss IP68 vor Wasser und Staub. Die Vorderseite ist wie bei der gesamten iPhone-17-Familie in kratzfestem Ceramic Shield 2 gehalten. Hinter dem Schutzglas sorgt ein OLED-Display mit 6,1 Zoll Diagonale für die gebührende Bildqualität. Der Akku des iPhone 17e soll sich in 30 Minuten bis zu 50 Prozent aufladen lassen und bietet, so Apple
, genügend Laufzeit für einen ganzen Tag.
Das iPhone 17e ist in den Farben Schwarz, Weiss und Hellrosa mit mattem Finish erhältlich und kann wie das iPad Air M4 ab dem 4. März vorbestellt werden. Auslieferung und Verfügbarkeit in den Stores starten am 11. März. Mit 256 GB Speicher – doppelt so viel wie bei der Einstiegskonfiguration des iPhone 16e – kostet das Gerät 599 Franken. Mit 512 GB beträgt der Preis 599 Franken.
(ubi)