Apple kündigt Produktvorstellungen an
Quelle: Apple

Apple kündigt Produktvorstellungen an

Apple hat für den 4. März zu einer Special Experience geladen. Man darf mit der Vorstellung von neuen Macs mit M5-Chip rechnen und einem günstigen Macbook rechnen.
17. Februar 2026

     

Apple hat einigermassen überraschend zu einer sogenannten Special Experience geladen, die am 4. März stattfinden soll. Der Event, zu dem Journalisten und Influencer geladen sind, wird gleichzeitig in New York, London und Shanghai stattfinden. Erwartet wird die Vorstellung neuer Hardware, wobei die Gerüchteküche dieses Mal auf tiefer Flamme köchelt.

Spekuliert wird, dass ein neues, relativ günstiges Macbook präsentiert werden könnte, das mit einem A18-Chip bestückt ist. Auch die Vorstellung des eines preiswerten iPhones als Nachfolger des iPhone 16e ist möglich, genauso wie es Gerüchte um Macs mit einem neuen M5-Chip gibt – etwa ein Macbook Air oder ein Macbook Pro. Und auch von möglichen neuen iPads ist die Rede, etwa von einem iPad Air, einem iPad Mini mit OLED-Display oder einem iPad mit A18-Chip. (mw)


