M5 Pro und M5 Max kommen etwas früher
M5 Pro und M5 Max kommen etwas früher

Laut neuesten Informationen könnten Macbook-Pro-Modelle mit SoCs der M5-Generation zusammen mit MacOS 26.3 bereits Ende Februar oder Anfang März erscheinen. Bisher fand Apples Frühlings-Launch jeweils Ende März oder im April statt.
3. Februar 2026

     

Dass in den nächsten Monaten neue Macbook-Pro -Modelle mit M5-Pro- und M5-Max-Chip auf den Markt kommen werden, ist seit einiger Zeit klar. Die Rede war bisher von Ende März oder April. Jetzt meldet „Bloomberg"-Journalist Mark Gurman, dass die neuen Macbook Pro und damit auch die stärkeren Varianten des M5-SoC wohl schon etwas früher das Licht der Welt erblicken: "Mir wurde gesagt, dass die neuen Modelle – mit den Codenamen J714 und J716 – für den MacOS-26.3-Softwarezyklus vorgesehen sind, der von Februar bis März läuft." Bisher hat Apple neue Produkte, die auf den Frühling terminiert waren, jeweils im MacOS-Releasezyklus x.4 herausgebracht.


Auf einen relativ baldigen Markteintritt der neuen Modelle lässt die knappe Lieferbarkeit der aktuelle M4-basierten Macbooks Pro schliessen. Sicher ist all dies allerdings noch nicht – Ankündigungs- und Verfügbarkeitstermin stehen erst dann fest, wenn Apple sie offiziell verkündet. Nach den neuen Macbook-Pro-Modellen werden, vermutlich gemeinsam in einem grossen Produktlaunch, weitere Neuheiten wie das iPhone 17e, ein M5-basiertes Macbook Air sowie neue iPads erwartet. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Lieferverzögerungen deuten auf neues Macbook Pro hin

 21. Januar 2026 - Bei einigen Macbook-Pro-Modellen verschiebt Apple die Liefertermine deutlich nach hinten. Das wird als Hinweis gewertet, dass ein neues Modell kurz vor der Veröffentlichung steht.

iPadOS und MacOS 26.2 machen 5-GHz-Wi-Fi schneller

 6. Januar 2026 - Neuere iPads und Macs erhalten in passenden 5-Gigahertz-WLANs dank doppelter Kanalbandbreite Geschwindigkeiten und Datendurchsätze, die sonst ein 6-GHz-Netzwerk erfordern.

Apples Rechner-Fahrplan 2026

 11. November 2025 - Apple könnte im kommenden Jahr nicht nur ein Budget-Macbook bringen, sondern soll auch diverse weitere Geräte in der Pipeline haben. Früher oder später soll auch ein Macbook Pro mit neuem Design erscheinen, so Gerüchte.


