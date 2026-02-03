M5 Pro und M5 Max kommen etwas früher

Dass in den nächsten Monaten neue Macbook-Pro -Modelle mit M5-Pro- und M5-Max-Chip auf den Markt kommen werden, ist seit einiger Zeit klar. Die Rede war bisher von Ende März oder April. Jetzt meldet
„Bloomberg"-Journalist Mark Gurman, dass die neuen Macbook Pro und damit auch die stärkeren Varianten des M5-SoC wohl schon etwas früher das Licht der Welt erblicken: "Mir wurde gesagt, dass die neuen Modelle – mit den Codenamen J714 und J716 – für den MacOS-26.3-Softwarezyklus vorgesehen sind, der von Februar bis März läuft." Bisher hat Apple
neue Produkte, die auf den Frühling terminiert waren, jeweils im MacOS-Releasezyklus x.4 herausgebracht.
Auf einen relativ baldigen Markteintritt der neuen Modelle lässt die knappe Lieferbarkeit der aktuelle M4-basierten Macbooks Pro schliessen. Sicher ist all dies allerdings noch nicht – Ankündigungs- und Verfügbarkeitstermin stehen erst dann fest, wenn Apple sie offiziell verkündet. Nach den neuen Macbook-Pro-Modellen werden, vermutlich gemeinsam in einem grossen Produktlaunch, weitere Neuheiten wie das iPhone 17e, ein M5-basiertes Macbook Air sowie neue iPads erwartet.
