Apple: iOS 26 & Co. verbreiteter als angenommen
Gemäss den neuesten Nutzungszahlen von Apple lief mit Stichtag 12. Februar 2026 auf 74 Prozent der neueren iPhones eine Variante von iOS 26. Dies widerspricht den Statcounter-Zahlen von Mitte Januar.
16. Februar 2026

     

Mitte Januar 2026 hat Statcounter Nutzungszahlen zu iOS 26 publiziert ("Swiss IT Magazine" berichtete). Diese Zahlen sind offenbar aufgrund der Messmethode des Statistikportals nicht über jeden Zweifel erhaben. Auf seinem Entwicklerportal präsentiert Apple jetzt eigene Zahlen, die für iOS 26 bedeutend besser aussehen als die Resultate von Statcounter – dort war von einem Anteil von 15 Prozent im Januar 2026 die Rede.

Laut Apple läuft iOS 26 beziehungsweise eine Variante davon – mittlerweile ist bereits iOS 26.3 erschienen – auf 74 Prozent der iPhones aus den letzten vier Jahren. Über alle Devices gerechnet sind es demnach 66 Prozent – Stichtag 12. Februar. Ähnlich sieht es beim iPad aus: Auf 66 Prozent der iPads aus den letzten vier Jahren ist iPadOS 26 installiert. Und auch auf immerhin 57 Prozent aller iPads läuft die neue Version. Als Grundlage der Erhebung nutzt Apple die Anmeldung im App Store. Berücksichtigt werden alle Geräte, mit denen der App Store mindestens einmal besucht wurde.


Im Vergleich mit den Zahlen zu iOS 18 vom Januar 2025 steht iOS 26 dennoch etwas schlechter da. iOS 18 war dannzumal auf 26 Prozent der neueren iPhones und auf 68 Prozent aller Geräte zu finden. Anders im Fall von iPadOS: Version 18 des iPad-Betriebssystems war im Januar vor einem Jahr erst auf 63 Prozent der neueren und auf 53 Prozent aller erfassten iPad-Modelle in Betrieb. (ubi)


