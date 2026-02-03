cnt
Downgrade von iOS 26.2.1 auf 26.2 ist gesperrt
Quelle: Apple

Downgrade von iOS 26.2.1 auf 26.2 ist gesperrt

Wie schon oft beendet Apple die Signierung einer zwar relativ neuen, aber nicht topaktuellen iOS-Version zugunsten der aktuellen. Diesmal trifft es iOS 26.2. Nach einem Update auf iOS 26.2.1 lässt sich die frühere Version nicht mehr wiederherstellen.
3. Februar 2026

     

Apple signiert iOS 26.2 nicht mehr. Wer auf seinem iPhone bereits iOS 26.2.1 installiert hat, kann nicht mehr zur früheren Version zurückkehren. Mit dem Signierstopp will Apple verhindern, dass Kunden veraltete, weniger sichere Versionen auf ihr Gerät bringen. Auf der anderen Seite verhindert Apple so, dass User bei Problemen auf eine ältere Version zurückgreifen können – sie müssen stattdessen auf eine neuere Version warten, die die Fehler hoffentlich behebt.


Gleichzeitig hat Apple die Signierung verschiedener noch älterer iOS-Versionen für Geräte gestoppt, die sich nicht auf iOS 26 aufrüsten lassen, darunter iOS 12.5.7, iOS 15.8.5, iOS 16.7.12 und iOS 18.7.3. Für die betroffenen Devices hat der Hersteller kürzlich die Versionen iOS 18.7.3. iOS 12.5.8, iOS 15.8.6 und iOS 18.7.4 sowie iOS 16.7.14 bereitgestellt. (ubi)


