Downgrade von iOS 26.2.1 auf 26.2 ist gesperrt

Apple signiert iOS 26.2 nicht mehr. Wer auf seinem iPhone bereits iOS 26.2.1 installiert hat, kann nicht mehr zur früheren Version zurückkehren. Mit dem Signierstopp will Apple
verhindern, dass Kunden veraltete, weniger sichere Versionen auf ihr Gerät bringen. Auf der anderen Seite verhindert Apple so, dass User bei Problemen auf eine ältere Version zurückgreifen können – sie müssen stattdessen auf eine neuere Version warten, die die Fehler hoffentlich behebt.
Gleichzeitig hat Apple die Signierung verschiedener noch älterer iOS-Versionen für Geräte gestoppt, die sich nicht auf iOS 26 aufrüsten lassen, darunter iOS 12.5.7, iOS 15.8.5, iOS 16.7.12 und iOS 18.7.3. Für die betroffenen Devices hat der Hersteller kürzlich die Versionen iOS 18.7.3. iOS 12.5.8, iOS 15.8.6 und iOS 18.7.4 sowie iOS 16.7.14 bereitgestellt.
(ubi)