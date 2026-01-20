cnt
Quelle: Apple

iOS 27 mit Fokus auf KI und Qualitätsverbesserungen

Die auf den Herbst 2026 erwartete nächste Version des iPhone-Betriebssystems könnte mit Ausnahme eines starken Fokus auf KI mit nur wenigen radikalen Änderungen auskommen und den Wert auf verbesserte Qualität und Performance legen.
20. Januar 2026

     

Bis Apple die nächste iOS-Version 27 allgemein freigibt, dauert es noch rund dreiviertel Jahre. Die ersten Entwicklerversionen werden auf die kommende WWDC 26 erwartet, die wohl wie üblich im Juni 2026 stattfinden wird. Laut einem Bericht von "Macrumors" dürfte iOS27 zwar einige neue Features bringen, sich im Wesentlichen aber auf Qualitäts- und Leistungsverbesserungen fokussieren.

Die neuen Features sollen sich demnach vor allem um Apple Intelligence drehen. Bereits auf iOS 26.4 wird eine verstärkt personalisierte Version von Siri erwartet, iOS 27 wird ein neues Design und proaktive Empfehlungen bieten und sich an frühere Konversationen erinnern können. Als weiteres neues Apple-Intelligence-Feature soll KI-Unterstützung in der Kalender-App Einzug halten. Und ein neuer Abo-Service namens Apple Health+ soll mit einem KI-gestützten Gesundheitscoach aufwarten, der Ernährungspläne und medizinische Vorschläge liefert. Hinter den neuen KI-Features dürften die von Apple hinzugezogen Gemini-Modelle von Google stecken („Swiss IT Magazine“ berichtete).


Darüber hinaus wird vermutet, dass iOS 27 Unterstützung für 5G-Kommunikation via Satellit bietet, dies womöglich aber ausschliesslich auf den Pro-Modellen der iPhone-18-Serie. Mit dabei könnte auch Apple Maps via Satellit und der Versand und Empfang von Fotos mit der Messages-App per Satellitenkommunikation sein.


