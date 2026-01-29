cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Apple stoppt Installation diverser iOS-Updates
Quelle: Depositphotos

Apple stoppt Installation diverser iOS-Updates

Apple hat verschiedene iOS-Updates für ältere iPhones veröffentlicht und dann die Signierung derselben unverhofft gestoppt. Bei einigen Versionen wird die Signierung mittlerweile wieder ermöglicht.
29. Januar 2026

     

Apple hat anfangs Woche eine ganze Reihe von Updates für ältere iOS-Versionen veröffentlicht ("Swiss it Magazine" berichtete). Kurz nach dem Release hat Apple den Rolout der Updates zwischenzeitlich aber wieder gestoppt, wie "MacRumors" berichtet.

Im Einzelnen handelte es sich um die Versionen iOS 18.7.4, iOS 16.7.13, iOS 15.8.6 sowie iOS 12.5.8. Daneben wurden auch die iPadOS-Updates 15.8.6, 16.7.3 und 18.7.4 veröffentlicht. Die Updates wurden für diverse iPhone- und iPad-Modelle konzipiert, die teilweise schon über zehn Jahre alt sind. Mit den Updates hätten weder Sicherheitsschwachstellen behoben noch neue Features implementiert werden sollen und wollte man laut Apple lediglich ein Zertifikat erneuern.


Apple hat nun offenbar die Signierung der Updates gestoppt, womit sie sich nicht installieren lassen. Über die Gründe schweigt sich der iPhone-Hersteller aus. Man darf davon ausgehen, dass in den Updates Fehler gefunden wurden. Wie "MacRumors" in einem Update meldet, soll Apple die iOS-Versionen 12.5.8 15.8.6 und 18.7.4 mittlerweile wieder signieren. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Apple macht sehr alte iPhones länger nutzbar

 28. Januar 2026 - Apple hat ungewöhnliche Updates für sehr alte iOS-Versionen veröffentlicht. Damit sollen wichtige Apple-Dienste auf iPhones von 2013 und 2014 über Januar 2027 hinaus weiter funktionieren.

iOS 27 mit Fokus auf KI und Qualitätsverbesserungen

 20. Januar 2026 - Die auf den Herbst 2026 erwartete nächste Version des iPhone-Betriebssystems könnte mit Ausnahme eines starken Fokus auf KI mit nur wenigen radikalen Änderungen auskommen und den Wert auf verbesserte Qualität und Performance legen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER