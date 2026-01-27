cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Zero-Day-Leck in Microsoft Office gepatcht
Quelle: Depositphotos

Zero-Day-Leck in Microsoft Office gepatcht

In verschiedenen Versionen von Microsoft Office klafft eine bereits aktiv ausgenutzte Sicherheitslücke. Office ab 2021 und Microsoft 365 werden serverseitig gepatcht, ältere Versionen erfordern die manuelle Installation eines Sicherheits-Updates.
27. Januar 2026

     

Microsoft hat ein Out-of-Band-Update für Microsoft 365 und diverse Versionen von Office veröffentlicht. Die Aktualisierung neutralisiert eine Sicherheitslücke, die Angreifer bereits aktiv ausnutzen – mithilfe von manipulierten Office-Files, die Microsofts Sicherheitsmassnahmen zur Abwehr schädlicher OLE- und COM-Controls umgehen. Es handelt sich dabei um die Schwachstelle CVE-2026-21509, die mit einem CVSS Score von 7.8 als hoch riskant gilt.


Nutzer von Office 2021 und neuer müssen nichts unternehmen, die gepatchte Version wird serverseitig bereitgestellt und ist aktiv, sobald die Office-Apps neu gestartet werden. Für Office 2016 und 2019 steht unmittelbar kein automatisch installierter Patch zur Verfügung, das Notfall-Update muss manuell installiert werden. In der Sicherheitsnotiz zur Schwachstelle schlägt Microsoft zur sofortigen Abhilfe ein etwas kompliziertes Verfahren vor, das eine Bastelei an der Registry voraussetzt und je nach Office-Version etwas anders aussieht. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Der Januar-Patchday-Horror geht weiter

 26. Januar 2026 - Nach verweigertem Herunterfahren, Abstürzen und Remote-Desktop-Fehlern taucht ein neues, mit dem Januar-Patchday von Microsoft verbundenes Problem auf: Gewisse Windows-11-Geräte lassen sich überhaupt nicht aufstarten.

Microsoft erhöht Sicherheit rund um Office-Apps

 22. Januar 2026 - Mit einer neuen Version der Security Baseline für die Microsoft-365-Anwendungen willl Microsoft die Sicherheit verbessern. Die Mehrzahl der Neuerungen betrifft die Deaktivierung veralteter Funktionen und Protokolle.

Microsoft: Notfall-Updates für Patchday-Fehler

 19. Januar 2026 - Für verschiedene Probleme, die nach dem Einspielen der Updates vom Januar-Patchday auftreten, gibt es nun ausserplanmässige Aktualisierungen. Sie müssen von Hand aus dem Microsoft Update Catalog heruntergeladen werden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER