Whatsapp-Status nicht mehr nur für bekannte Kontakte

Die Statusmeldungen, die man in Whatsapp
eintragen kann, waren bisher Kontakten aus dem lokal auf dem Gerät gespeicherten Adressbuch vorbehalten und galten dementsprechend als eher privat. Das hat sich mit dem neuesten Update der Android- und iOS-App von Whatsapp geändert. Jetzt können Nutzer nämlich auch Status-Updates von Personen einsehen, mit denen sie nur kurz gechattet und deren Nummer sie nicht gespeichert haben. Umgekehrt gilt das Gleiche.
Whatsapp berücksichtigt dabei alle Nummern, mit denen zuletzt kommuniziert wurde – und wenn es dabei bloss um eine Terminabsprache mit einem Handwerker oder um einen kurzen Chat mit einem Kontakt aus dem Marktplatz handelt. Sobald ein solcher Chatverlauf auf dem Gerät existiert, können die involvierten Personen die Status-Updates sehen. Immerhin werden solche Personen im Profil mit einem Symbol markiert.
Wer kein erweitertes Publikum für seine Status-Updates wünscht, kann mit der Einstellung "Nur teilen mit…" diejenigen Kontakte exakt bestimmen, die Status-Updates erhalten sollen. Das ist allerdings mit einem gewissen Aufwand verbunden, erlaubt aber, genau einzugrenzen, wem Status-Updates zugänglich sein sollen. Was sich gegenüber bisher nicht ändert: Alle Updates bleiben nur 24 Stunden sichtbar.
