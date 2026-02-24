cnt
Whatsapp arbeitet an geplanten Nachrichten
Quelle: Depositphotos

Whatsapp arbeitet an geplanten Nachrichten

Geburtstagsgrüsse, Terminerinnerungen und mehr: In Zukunft soll es in Whatsapp möglich sein, Nachrichten zu terminieren und zum gewünschten Zeitpunkt automatisch zu senden.
24. Februar 2026

     

Whatspp entwickelt gemäss einem Artikel von "Wabetainfo" ein neues Feature für seine Messaging App: In Zukunft soll es möglich werden, Nachrichten vorab zu verfassen, um sie zu einem bestimmten, vorgeplanten Termin automatisch zu versenden. Es ist eigentlich erstaunlich, dass solche terminierten Nachrichten bei Whatsapp nicht schon längst Usus sind – der vorgeplante Versand wäre für sehr viele Fälle nützlich, etwa für Geburtstagsgrüsse oder Terminerinnerungen.

Nach dem Verfassen einer geplanten Nachricht erscheint diese in einem dedizierten Bereich auf der Chat-Info-Seite. Dort lassen sich die geplanten Nachrichten verwalten, und es ist einzusehen, wie viele terminierte Nachrichten vorhanden sind. Es besteht zudem die Möglichkeit, eine terminierte Nachricht vor dem automatischen Versand wieder zu löschen, ohne dass der potenzielle Empfänger etwas davon erfährt.


Das neue Feature soll sowohl in Einzel- als auch in Gruppenchats funktionieren. Ob ich auch in Channels verwendet werden kann, ist bisher nicht klar. Im Moment befindet sich die Neuerung im Entwicklungsstadium. Danach wird Whatsapp die Scheduled Messages ausgewählten Betatestern zur Verfügung stellen, bevor der allgemeine Rollout beginnt. (ubi)
(Quelle: Wabetainfo)
(Quelle: Depositphotos)


