Sunrise räumt ab beim Connect-Smartphone-Tariftest

Die Zeitschrift "Connect" hat die Tarife, die Netzqualität und den Service von Salt, Sunrise und Swisscom anhand von vier Nutzerprofilen unter die Lupe genommen, um zu testen, wo man am meisten für sein Geld bekommt.
Um das Ergebnis gleich vorweg zu nehmen: Sunrise konnte in fast allen Test-Setups das Rennen für sich entscheiden. Bei den Wenignutzern bekommt man für knapp 35 Franken monatlich unlimitierte Anrufe und SMS in der Schweiz inklusive 6 GB Trafficvolumen mit bis zu 100 Mbps über 5G. Dazu gibt’s 100 MB Daten und 10 Gesprächsminuten in 44 europäischen Ländern. Bei Swisscom und Salt gibt's hier weniger Inklusivleistungen bei gleichzeitig höheren Preisen.
Auch für Normalnutzer hat Sunrise laut dem Test mit "Swiss Connect Neigbours" das beste Angebot. Für rund 40 Franken gibt's hier Sprach- und Daten-Flatrate in den Nachbarländern sowie 100 MB und 10 Freiminuten im Rest Europas. Dazu werden Surfgeschwindigkeiten bis zu 2 Gbps (down) und 256 Kbps (up) unterstützt. Bei Swisscom gibt's hier für rund 70 Franken unlimitierten Sprach- und Datenverkehr in der Schweiz sowie 1 GB in den Nachbarländern bei maximal 100 Mbps (down) und 50 Mbps (up). Dazu erhält man 100 MB Datenverkehr in anderen Ländern.
Bei den Familientarifen für Normalnutzer hat Sunrise mit Family Benefit ebenfalls die Nase vorn. Hierbei werden für jedes weitere Abo 50 Prozent Rabatt gewährt. Bei Swisscom gibt es mit "We are family" und "Blue Mobile S" ähnliche Rabattierungen, wobei Sunrise laut den Testern in Sachen Leistung aber die Nase vorn hat.
Für Vielnutzer wird im Test schliesslich das Sunrise-Abo "Swiss Connect Europe+" hervorgehoben. Für knapp 45 Franken gibt's hier unlimitierte Daten bis 2 Gbps sowie Anrufe in der Schweiz und 44 europäischen Ländern. Ebenfalls inkludiert sind 5 GB in den USA und Kanada. Bei Swisscom kostet "Blue Mobile M" 70 Franken mit Flatrate für Sprache und Daten in der Schweiz, im UK und in der EU. Bei Salt gibt's derweil schon ab 30 Franken unbegrenzten Sprach- und Datenverkehr in der Schweiz und der EU. Allerdings handelt es sich hier um einen begrenzten Aktionspreis; ausserhalb der Aktion kostet das Abo happige 85 Franken. Bei den Familientarifen für Vielnutzer wurden schliesslich Sunrise und Swisscom gleichermassen zu Testsiegern ernannt.
In der Kategorie Powernutzer machte Swisscom das Rennen. Mit dem Abo "Blue Mobile L" erhält man für 70 Franken unbegrenzten Telefonie- und Datenverkehr mit 2 Gbps in der Schweiz, im UK und der EU. Dazu gibt’s 10 GB in den USA, Kanada, der Türkei und den Balkanländern sowie 2,5 GB in fernen Ländern. Bei Sunrise heisst das Pendant "Swiss Connect Global". In der Aktion kostet das Abo 60 Franken und bietet unlimitierte Daten und Gespräche in der Schweiz, in 44 europäischen Ländern wie auch in den USA und Kanada. In der Klasse der Famlientarife für Powernutzer findet sich schliesslich noch einmal Sunrise zuoberst auf dem Podest mit "Swiss Connect Global".
Weitere Details zum Smartphone-Tariftest wie auch zur Methodik finden sich auf der "Connect"-Website
.
(rd)