Sunrise räumt ab beim Connect-Smartphone-Tariftest

Die Zeitschrift "Connect" hat die Tarife, die Netzqualität und den Service von Salt, Sunrise und Swisscom anhand von vier Nutzerprofilen unter die Lupe genommen, um zu testen, wo man am meisten für sein Geld bekommt.Um das Ergebnis gleich vorweg zu nehmen: Sunrise konnte in fast allen Test-Setups das Rennen für sich entscheiden. Bei den Wenignutzern bekommt man für knapp 35 Franken monatlich unlimitierte Anrufe und SMS in der Schweiz inklusive 6 GB Trafficvolumen mit bis zu 100 Mbps über 5G. Dazu gibt’s 100 MB Daten und 10 Gesprächsminuten in 44 europäischen Ländern. Bei Swisscom und Salt gibt's hier weniger Inklusivleistungen bei gleichzeitig höheren Preisen.Auch für Normalnutzer hat Sunrise laut dem Test mit "Swiss Connect Neigbours" das beste Angebot. Für rund 40 Franken gibt's hier Sprach- und Daten-Flatrate in den Nachbarländern sowie 100 MB und 10 Freiminuten im Rest Europas. Dazu werden Surfgeschwindigkeiten bis zu 2 Gbps (down) und 256 Kbps (up) unterstützt. Bei Swisscom gibt's hier für rund 70 Franken unlimitierten Sprach- und Datenverkehr in der Schweiz sowie 1 GB in den Nachbarländern bei maximal 100 Mbps (down) und 50 Mbps (up). Dazu erhält man 100 MB Datenverkehr in anderen Ländern.Bei den Familientarifen für Normalnutzer hat Sunrise mit Family Benefit ebenfalls die Nase vorn. Hierbei werden für jedes weitere Abo 50 Prozent Rabatt gewährt. Bei Swisscom gibt es mit "We are family" und "Blue Mobile S" ähnliche Rabattierungen, wobei Sunrise laut den Testern in Sachen Leistung aber die Nase vorn hat.