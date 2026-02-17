Sunrise lanciert neues KMU-Bundle

Sunrise Business erweitert das KMU-Portfolio um das Angebot KMU Future Ready. Das Bundle besteht aus einem Business-Internet-Zugang mit wahlweise 1 oder 10 Gbit/s, einer fixen IP sowie einem zusätzlichen Zugang über das 5G-Netz für Redundanz. Integriert ist ausserdem eine Cybersecurity-Lösung mit Firewall, Malware-Schutz, Intrusionserkennung und Präventionsschutz. Und nicht zuletzt verspricht der Carrier "Premium-Support", was bedeutet, dass technische Anfragen rund um die Uhr eingereicht werden können, wobei die Bearbeitung an Arbeitstagen innert 24 Stunden erfolgen soll. Optional kann KMU Future Ready zudem auch um eine Telefonielösung ergänzt werden.
Mit KMU Future Ready sollen KMU zudem Zugang zu ICT-Lösungen erhalten, die bislang vorwiegend Grosskunden vorbehalten waren. Dazu zählen unter anderem SD-WAN, Mobile Private Networks, IoT, Cloud-Services oder Managed-Workplace-Lösungen. Diese können ergänzend zum Basispaket bezogen werden. Laut Sunrise
Business umfasst das Angebot auch eine persönliche Beratung sowie Unterstützung bei der Implementierung.
(mw)