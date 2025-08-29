Salt, Sunrise und Swisscom beim Telekom Rating 2025 ausgezeichnet

Beim diesjährigen Telecom-Rating des Schweizer Wirtschaftsmagazins "Bilanz" standen für einmal alle drei grossen Telcos zuoberst auf dem Podest. Bei den Universalanbietern für Grosskunden konnte Sunrise den Spitzenplatz vom Vorjahr behaupten und auch auf den folgenden Plätzen hat sich mit Salt
und Swisscom
gegenüber 2024 nichts verändert. Als bester Universalanbieter für KMU ging heuer Swisscom aus dem Rennen hervor und verdrängte Vorjahressieger Salt auf den zweiten Platz, gefolgt von Sunrise
. Bei den Universalanbietern für Private konnte Salt den Spitzenplatz vom Vorjahr behaupten, während Swisscom auf Platz zwei und Sunrise auf Platz drei die Plätze getauscht haben.
Bei den Privatkunden erwies sich wie schon im Vorjahr Digital Republic
als bester Mobiltelefonieanbieter, gefolgt vom 2024 noch nicht vertretenen Anbieter Spusu und Teleboy
(Vorjahr Rang 3). Auch bei den Internetprovidern für Private steht erneut Init7
zuoberst auf dem Podest mit iWay
(Vorjahr 3) und Teleboy (Vorjahr 4) auf den Folgerängen. Keine Änderung an der Spitze auch bei den Festnetzanbietern für Private: Erneut machte Phonestar
das Rennen, gefolgt von iWay (Vorjahr 2) und Quickline
(Vorjahr 6). Bei den Cloud-Dienstleistern für Privatkunden konnte sich Proton
den Spitzenplatz sichern, 2024 noch auf Platz 2 des Ranking vertreten. Die nachfolgenden Plätze werden von Nextcloud
(Vorjahr 4) und Hostpoint
(Vorjahr 5) belegt.
Beim Ranking der Anbieter für Geschäftskunden machte iWay als bester Mobiltelefonanbieter das Rennen (Vorjahr 3) und verdrängte Digital Republic
auf den zweiten Platz. Den dritten Rang sicherte sich Galaxus Mobile (Vorjahr 4). In der Kategorie ISP und Corporate Networks steht Phonestar
zuoberst auf der Siegertreppe (im Vorjahr noch nicht vertreten), gefolgt von den Vorjahresgewinnern Cyberlink
und iWay
. Phonestar erzielte wie im Vorjahr auch die besten Bewertungen als Festnetztelefonie-Anbieter. Auf den Folgerängen finden sich hier wie 2024 Peoplefone und Net+ (Vorjahr 5). Auch bei den Datacenter-Anbietern sicherte sich mit Everyware der Vorjahresgewinner die Top-Position, gefolgt von AWS (Vorjahr 5) und Cyberlink (Vorjahr 3). Bei den Cloud-Service-Anbietern machte schliesslich Everyware (Vorjahr 6) vor iWay (Vorjahr 7) und Cyberlink (Vorjahr 1)
Für das mittlerweile bereits 26. Telecom-Rating wurden insgesamt 9312 Privat- und 867 Geschäftskunden befragt.
