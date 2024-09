Telekom-Rating: Salt als bester Universalanbieter ausgezeichnet

Bei den Mobilfunkanbietern für Geschäftskunden holte sich wie bei den Privatkunden ebenfalls Digital Republic den Sieg, während Peoplefone und iWay die Plätze zwei und drei ergatterten. Auch in der Kategorie ISP und Corporate Networks bestätigten die Vorjahresgewinner Cyberlink und iWay ihre Ergebnisse. Auf dem dritten Platz steht neu Init7 und verdrängte damit Net+ auf den vierten Rang. Als bester Festnetztelefonieanbieter für Geschäftskunden erwies sich wie bei den Privatkunden Phonestar mit Peoplefone und iWay auf den nachfolgenden Platzierungen. Im Bereich Datacenter hatte weiter Vorjahressieger Everyware die Nase vorn, gefolgt von Infomaniak und Cyberlink . Als bestbewertete Hyperscaler finden sich AWS auf dem 5. und Microsoft auf dem 10. Rang, während es Google nicht in die Top 10 geschafft hat. Bei den Cloud Services für Geschäftskunden konnte schliesslich Cyberlink das Rennen machen, gefolgt von Cyon und Infomaniak Wie jedes Jahr wurden beim Telekom-Rating auch die besten Universalanbieter ermittelt, wobei hier das Rennen stets zwischen Swisscom Sunrise und Salt ausgemacht wird. Die diesjährigen Resultate präsentieren sich wie folgt (Vorjahresrang/Punktzahl in Klammern):1. Sunrise (2 / 65,7)2. Salt (1 / 65,2)3. Swisscom (3 / 61,7)1. Salt (3 / 63,2)2. Swisscom (1 / 59,5)3. Sunrise (2 / 55,5)1. Salt (1 / 81,1)2. Sunrise (2 / 79,8)3. Swisscom (3 / 77,3)Für das diesjährige Telekom-Rating wurden insgesamt 10'330 Privat- und 1187 Geschäftskunden nach ihren Interaktionen mit ihren Telekommunikationsanbietern befragt. (rd)