Telekom-Rating: Kleine Anbieter dominieren, Sunrise und Swisscom abgeschlagen

25. August 2023 - Bei der jüngsten Ausgabe des Bilanz Telekom-Ratings stehen fast durchgehend kleinere Anbieter auf den Spitzenplätzen. Insbesondere Swisscom und Sunrise kommen derweil schlecht weg.

Die Zeitschrift "Bilanz" hat die nunmehr 24. Ausgabe ihres Telekom-Ratings veröffentlicht. Das Fazit: Die kleinen Telcos belegen die Spitzenplätze, die grossen Carrier hinken hintennach. Und das gilt sowohl für den Bereich Privat- wie auch für Geschäftskunden.Im Privatkundenbereich liegt bei der Mobilfunktelefonie der relativ junge Anbieter Digital Republic auf dem Spitzenplatz (Vorjahr Rang 2). Digital Republic konnte vor allem punkten was die Innovation angeht, aber auch beim Preis sowie beim Support. Auf Platz zwei liegt Teleboy mit den besten Bewertungen bei den Punkten Qualität und Flexibilität. Auf Rang 3 findet sich mit Digitec Connect die Mobilfunkmarke von Onlineriese Digitec Galaxus . Die grossen Mobilfunkanbieter liegen bei der Mobiltelefonie derweil zurück. Salt findet sich auf Platz 11, während Sunrise und Swisscom die beiden letzten Plätze 14 und 15 belegen. Dass Swisscom bezüglich Preis dabei die schlechteste Note abholt, überrascht weniger, doch auch beim Support bekommt Swisscom die tiefste Note der 15 bewerteten Carrier.Bezüglich Internet Access für Privatkunden macht Init7 das Rennen – mit Bestnoten bezüglich Qualität, Innovation und Flexibilität. Die Plätze zwei und drei belegen Digital Republic sowie iWay. Salt liegt in dieser Disziplin immerhin auf Rang 4, während Swisscom und Sunrise wieder die beiden letzten Plätze 14 und 15 untereinander ausmachen. Bei der Festnetztelefonie für Privatkunden liegt Phonestar auf Rang 1, vor iWay und Peoplefone . Salt findet sich auf Rang 7, Swisscom und Sunrise – man ahnt es bereits – auf den beiden letzten Plätzen 11 und 12. In der Disziplin TV steht iWay zuoberst auf dem Podest, vor Salt und Teleboy. Hier erreichen Swisscom und Sunrise immerhin die Plätze 9 und 10. Auf dem 15. und letzten Platz: Netflix. Bei Cloud-Services schliesslich geht der erste Rang erneut an iWay mit den besten Noten bezüglich Qualität, Innovation und Preis. Infomaniak und Proton komplettieren das Podest, währen Google Drive, Microsoft Onedrive und Dropbox die drei letzten Plätze 12, 13 und 14 belegen.