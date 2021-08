Sunrise siegt erneut beim Bilanz-Telekom-Rating

(Quelle: Swisscom)

27. August 2021 - Erneut erwies sich Sunrise beim Telekom-Rating der "Bilanz" als bester Universalanbieter für Grosskunden und KMUs . Bei den Privatkunden musste Sunrise den Spitzenplatz allerdings Salt überlassen.

Telekommunikationskonzern Sunrise erwies sich beim diesjährigen Telecom Rating der Wirtschaftszeitschrift "Bilanz" erneut als grosser Sieger. Sowohl im Bereich Grosskunden, als auch im KMU-Segment wurde Sunrise als bester Universalanbieter 2021 ermittelt. Hingegen konnte Sunrise den Vorjahressieg als bester Universalanbieter für Privatkunden nicht bestätigen und musste den Spitzenplatz an den Mitbewerber Salt abgeben, der bereits im Jahr 2019 bei den Privaten zuoberst auf dem Podest stand. Bei den Grosskunden werden die weiteren Plätze von Swisscom und Salt belegt, ebenso wie bei den KMUs, hier allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Auffallend ist, dass in allen drei Gruppen UPC das Schlusslicht bildet.Bei den Telecom-Anbietern für Privatkunden gab es an der Spitze einige wenige Verschiebungen. So hat Quickline bei der Mobiltelefonie die Führung übernommen, gefolgt von Digitec Connect, während Vorjahressieger Net+ auf den dritten Platz verdrängt wurde. In der Kategorie Festnetztelefonie für Private steht weiter neu Peoplesoft an der Spitze und iWay wurde auf den zweiten Platz verdrängt. iWay konnte derweil den obersten Podestplatz bei den TV-Anbietern erobern und Vorjahresgewinner Init7 findet sich neu abgeschlagen auf Platz 7. Hingegen konnte Init7 den Vorjahressieg beim Internet Accesss ebenso bestätigen wie iWay bei den Cloud-Services.