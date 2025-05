Sunrise lanciert neue Business Angebote

Die Sunrise Business Sparte hat zwei neue Angebote im Portfolio die sich explizit an KMU richten: "KMU Ready Office" sowie "KMU Ready Mobile Office". Die erste Lösung bietet Unternehmen Cloud-Telefonie, eine nationale und internationale Flatrate für die Telefonie sowie Highspeed Internet mit 2,5 Gbit/s über das hybride Glasfaser-Kabelnetz (HFC) und mit bis zu 10 Gbit/s über das Glasfasernetz von Sunrise . Ebenfalls mit an Bord ist die Cybersecurity-Lösung Cisco Umbrella. Sie stellt gemäss Sunrise sicher, dass Abfragen auf gefährlichen Webseiten blockiert und Warnhinweise angezeigt werden, bevor manipulierter Webinhalt geladen oder Schadsoftware installiert werden kann. Der Provider schreibt, dass durch die Verlagerung der Telefonie in die Cloud die Wartung einer physischen Telefonanlage eingespart werden kann. Das Paket ist ab sofort verfügbar, die Preise beginnen bei 99.95 pro Monat.Das zweite Paket bietet gemäss dem Provider die Lösungen, die es für standortunabhängiges Arbeiten braucht. Es umfasst für 85 Franken im Monat ein Tablet samt mobiler Tastatur (wahlweise ein Apple iPad Air 13 Zoll oder ein Samsung Galaxy Tab S10 Ultra), ein Microsoft 365 Business Premium Abo sowie unlimitiertes mobiles Surfen in der Schweiz und 500 MB Datenroaming in Europa. "KMU Ready Mobile Office" kostet 85 Franken im Monat, wer mit dem eigenen Gerät arbeiten will und kein Tablet benötigt, zahlt lediglich 35 Franken im Monat. Auch dieses Paket ist ab sofort verfügbar. Beiden Lösungen gemein ist ausserdem ein inkludierter 24/7-Support. (dok)