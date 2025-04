Sunrise lanciert Mobile Swiss Connect

Mit seinem neuen Mobile-Abo-Portfolio Swiss Connect Mobile für Privatkunden und KMU bietet Sunrise in allen Abos Inklusiv-Roaming an, dies mit Fokus auf die Europa-Zone und die USA und Kanada. Inbegriffen ist auch unlimitierter Datenverkehr in der Schweiz mit vollem 5G-Speed, mit Ausnahme der Einstiegsvariante Swiss Connect Lite. Eine weitere Neuerung: Ab sofort profitieren neue und bestehende Kunden, die nun ein Swiss-Connect-Abo lösen, von den gleichen Vorteilen in Form des Neukunden- oder eines Treuepreises. Zudem gibt es Kombirabatte für Kunden mit mehreren Abos auf der gleichen Rechnung.Telecom-Experte Oliver Zadori von "Dschungelkompass.ch" hat das neue Sunrise-Angebot mit dem der Mitbewerber verglichen und hält zunächst fest, Sunrise habe in den letzten Jahren oft mit rund 50 Prozent für seine Mobile-Abos geworben. Statt Rabatten gibt es nun Kombi- und Treueangebote sowie – und hier macht Sunrise dann doch einen Unterschied zwischen Neu- und Bestandskunden – einen Willkommensbonus von 250 Franken für Kunden, die auf ein neues Sunrise-Abo wechseln und bisher noch keine Dienstleistung von Sunrise bezogen haben.