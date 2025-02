Sunrise trickst bei Sonderkündigungsrecht nach Preiserhöhung

Wie Sunrise die Kündigung verhindert

Wie "Swiss IT Magazine" aus Leserkreisen erfahren hat, greift der Telco auf einen Trick zurück, um das Sonderkündigungsrecht auszuhebeln: Wenn Kunden kündigen wollen, was bekannterweise nur via Hotline oder Chat möglich ist, kann der Telco die Preiserhöhung für den Kunden individuell zurückziehen. Und damit entfällt das Sonderkündigungsrecht. "Swiss IT Magazine" startete daraufhin einen eigenen Versuch für eine Kündigung auf Basis des Sonderkündigungsrechts – mit demselben Ergebnis.Sunrise bestätigt auf Anfrage das Vorgehen. Die Pressestelle verweist auf die AGB: "Teil dieser Regelung ist, dass Sunrise in diesem Fall ein Ersatzangebot unterbreiten darf wie beispielsweise die unveränderte Weitergeltung der bisherigen Vertragsbedingungen und damit des bisherigen Preises. Da somit der bisherige Preis weitergilt, entfällt das Sonderkündigungsrecht."Die Pressestelle gibt weiter an, dass ein Entgegenkommen unabhängig vom Sonderkündigungsrecht individuell geprüft wird. Das Vorgehen werde also nicht auf alle Kündigungsversuche angewendet. Für Kunden, die von der Preiserhöhung betroffen sind, scheint der Anruf bei der Kündigungsabteilung bis Ende Februar aber einen Versuch wert zu sein, um gegebenenfalls doch beim alten Abopreis zu bleiben.Das Vorgehen von Sunrise mag irritieren, ist aber wie erwähnt durch die AGB so geregelt. Zum Kleingedruckten in den AGBs heisst es aber vonseiten des Schweizer Konsumentenschutzes, dass solche Klauseln kritisch gesehen werden und gegebenenfalls auch ungültig sein können. Dies müsste jedoch von einem Gericht bestätigt werden und eine solche Klage ist besonders für Privatkunden kaum realistisch und viel zu teuer. Vergleichbare Prozesse des Konsumentenschutzes gegen möglicherweise ungültige AGB-Klauseln laufen bereits, so etwa die Klage gegen die Regelung von Sunrise , dass Kündigungen ausschliesslich via Hotline und Chat möglich sind ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Das ist laut dem Konsumentenschutz "für die Betroffenen sehr aufwändig und zermürbend". Ein dedizierter Ratgeber des Konsumentenschutzes zu Abo-Preiserhöhungen der Telcos findet sich hier.