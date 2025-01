Auch Salt erhöht die Abo-Preise ab März

Salt hat damit begonnen, seine Kundschaft zu informieren, dass man die Preise der Mobile- und Daten-Abos auf den 1. März 2025 erhöhen wird. Damit passt nach Sunrise ("Swiss IT Magazine" berichtete ) auch ein zweiter Schweizer Telco seine Preise aufgrund steigender Miet-, Versicherungs- und Energiekosten sowie weiteren Unsicherheiten im Markt nach oben an. Die Erhöhung ist wie bei Sunrise recht moderat und beträgt je nach Abo (unter 75 Franken monatlich) einen oder (über 75 Franken monatlich) zwei Franken. Das sind durchschnittlich etwa 2 Prozent.Damit kostet das Mobile-Abo Start Max neu etwa 41.95 statt 40.95 Franken und das Abo Europe Max 84.95 statt 82.95 Franken monatlich. Insgesamt sind vier Salt Max Abos und sechs Salt Digital Abos betroffen. Prepaid-Angebote und grosse B2B-Deals seien nicht betroffen. Alle neuen Tarife finden sich in der Bildergalerie unten.Unangenehm fällt dabei auf, dass Salt in der Information weglässt, dass dem Kunden damit ein Sonderkündigungsrecht zusteht, wie Moneyland auf Nachfrage erfahren hat . Innerhalb von 30 Tagen können Kunden ihren Vertrag gebührenfrei beenden. "Von einer Preiserhöhung betroffene Kundinnen und Kunden sollten ein solches Ärgernis als Chance sehen", wie Moneyland-Experte Ralf Beyeler resümiert. (win)