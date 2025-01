Verträge zwischen Salt und Starlink liegen auf Eis

Die Verträge zwischen Salt und Starlink , dank denen der Schweizer Telco lückenlose Internetverbindung in der ganzen Schweiz bieten will ("Swiss IT Magazine" berichtete ), liegen auf Eis. Mit der ergänzenden Leistung von Starlink wollte Salt eigentlich in den nicht oder schwächer erschlossenen Gegenden, wie etwa gewissen Bergregionen, flächendeckenden Empfang ermöglichen. Starlink wäre in diesem Modell also eine Ergänzung zur bestehenden Infrastruktur von Salt Wie "Watson" berichtet , ist die Zusammenarbeit derzeit aber pausiert. Denn die Rahmenbedingungen vonseiten der Behörden fehlen noch. Daher werde der Telco mindestens bis 2027 warten müssen, bis man den Kunden den Service auch wirklich bieten kann. Die Prozesse würden länger dauern, als man ursprünglich angenommen habe, so eine Salt-Sprecherin gegenüber "Watson".Das Bakom meint derweil, dass man das Thema international koordiniert angehen müsste. Dafür arbeitet man heute mit einer Arbeitsgruppe der European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) zusammen.