Salt strebt lückenloses Mobilfunknetz an

2. März 2023 - Um ein schweizweit lückenloses Mobilfunknetz anbieten zu können, spannt Salt mit Starlink zusammen. Es ist die erste Zusammenarbeit dieser Art in Europa.

Wenn Salt mit einer Netzabdeckung von 99,9 Prozent wirbt ("Swiss IT Magazine" berichtete ), ist damit die Netzabdeckung in den zivilisierten Gegenden gemeint. In topografisch schwierigem Gelände oder abgelegenen Gegenden ist das Mobilfunknetz weiterhin nicht oder nur lückenhaft vorhanden. Das möchte Salt ändern und holt sich dafür Unterstützung von oben – in Form einer Zusammenarbeit mit Starlink Indem das Mobilfunknetz von Salt mit den Starlink-Satelliten von SpaceX gekoppelt wird, kann selbst in den entlegensten Winkeln der Schweiz eine stabile Verbindung aufgebaut werden. Wie es in der Mitteilung von Salt heisst, wird die Technik ab 2024 für Anrufe und SMS zum Einsatz kommen. Ab 2025 wird die Bandbreite auch für Sprachnachrichten und Datendienste ausreichend sein. Für die Kunden ist weder eine spezielle App, noch eine spezifische Art von Smartphone Voraussetzung. Ausserdem ist der Dienst für Abokunden von Salt kostenlos. Prepaid-Kunden können die Starlink-Option zu einem noch nicht genannten Preis dazubuchen.Wie es weiter heisst, ist diese Art der Netzabdeckung die erste ihrer Art in Europa. "Wir sind begeistert, diese Vereinbarung mit SpaceX bekannt geben zu können. Wir sind stets bestrebt, unseren Kunden die beste Technologie und Innovation zu bieten, und die Zusammenarbeit mit SpaceX ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung", sagt Marc Furrer, Chairman von Salt. "Mit der vollständigen Abdeckung und der lückenlosen Nutzung ist dieser neue Dienst revolutionär für alle, die überall auf zuverlässige Telekommunikationsdienste angewiesen sind", so Furrer weiter. (adk)