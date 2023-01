Salt mit bestem Festnetz-Internet der Schweiz

(Quelle: Salt)

20. Januar 2023 - Bereits das fünfte Jahr in Folge wurde Salt als grosser Sieger des nPerf-Barometers ausgezeichnet. Der Schweizer Telekomanbieter lässt seine Hauptkonkurrenten Swisscom und Sunrise bei sämtlichen Indikatoren hinter sich.

Salt darf sich auch 2022 laut dem Ergebnis des nPerf-Barometers als bester Schweizer Festnetz-Internetanbieter bezeichnen, bereits das fünfte Jahr in Folge. Einmal mehr konnte Salt seine beiden Hauptkonkurrenten, Swisscom und Sunrise , in Bezug auf die Internetleistung im Festnetz ausstechen. Das ausgezeichnete Resultat ist das Ergebnis eines Netzes, das überwiegend aus Glasfaser besteht und mit zahlreichen 10 Gbit/s-kompatiblen Geräten ausgestattet ist, so Salt.Salt konnte seine Festnetz-Internetleistung gegenüber dem Vorjahr sogar noch verbessern, und die Konkurrenz damit weiter abhängen. Die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit wurde um 129 Mb/s auf 601,65 Mb/s erhöht, womit Salt bei diesem Indikator dreimal schneller ist als seine Konkurrenten. Auch in Sachen durchschnittliche Upload-Geschwindigkeit (470,87 Mb/s) und Latenzzeit (10,1 Millisekunden) hat Salt deutlich die Nase vor. Ein ähnliches Bild zeichnet sich für die Leistung bei der FTTH-Festnetzverbindung (Fiber to the Home), also der ganzheitlichen Internetanbindung durch Glasfaser-Technologie: Auch hier lässt Salt seine Konkurrenz bei sämtlichen Indikatoren stehen, wenn auch nicht im gleichen Ausmass.