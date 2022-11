Swisscom hat das beste Mobilfunknetz der Schweiz

29. November 2022 - Im "Connect"-Mobilfunknetztest erhalten Swisscom und Sunrise einmal mehr die Höchstnote "überragend". Im Direktvergleich hat Swisscom jedoch die Nase leicht vorn. Salt kann mit den Ergebnissen seiner Kontrahenten nicht ganz mithalten, steigerte sich aber gegenüber Vorjahr

"Connect" hat die Ergebnisse des diesjährigen Mobilfunknetztests veröffentlicht und einmal mehr brillieren die Schweizer Anbieter. Swisscom und Sunrise schaffen es auf das oberste Siegertreppchen von "Connect" und erreichen die Note "überragend". Auch Salt schneidet dieses Jahr im Test sehr gut ab und schliesst in zunehmend mehr Kategorien zu den zwei Spitzenreitern auf.Bereits bei der Sprachtelefonie (Voice over LTE) beginnt das Kopf-an-Kopf-Rennen der drei grossen Schweizer Anbieter: Sowohl in den Gross- und Kleinstädten wie auch auf den Verbindungsstrassen liegen die drei Kontrahenten bezüglich Erfolgsquote mehr oder weniger gleich auf. Die Unterschiede belaufen sich vor allem auf Millisekunden beim Rufaufbau. Hier schneidet Sunrise mit Rufaufbauzeiten von maximal einer Sekunde am besten ab. Bezüglich Sprachqualität hat Swisscom jedoch die Nase vorn, was dann auch zur höchsten Gesamtpunktzahl in der Sprachdisziplin führt.Das enge Rennen findet seine Fortsetzung in der Datendisziplin, insbesondere bei den in Grossstädten durchgeführten Drive- und Walktests: Swisscom hat hier die Nase mit einer Erfolgsquote von 98 Prozent leicht vorn, doch Salt und Sunrise folgen mit Erfolgsquoten von 95 Prozent dicht dahinter. Swisscom schneidet auch in jeder weiteren Unterkategorie der Datendisziplin am besten ab, während Salt und Sunrise jeweils um den zweiten Platz kämpfen. Gerade bei den Datenverbindungen in der Bahn kann Swisscom seine beiden Kontrahenten deutlich übertreffen. Mit einer Erfolgsquote von 94 Prozent liegt man deutlich vor dem zweitplatzierten Salt (88%), das dieses Jahr ein enttäuschendes und hinter seinem Vorjahresergebnis zurückbleibendes Sunrise schlägt.