Schweizer sind bereit für Replay-TV mehr zu zahlen

(Quelle: UPC)

19. August 2022 - TV-Provider verlieren durch das Überspulen von Werbung im Replay-TV eine Menge an Werbeeinnahmen. Daher werden laufend neue Preis- und Nutztungsmodelle für Replay-TV eingeführt. Rund die Hälfte der Schweizer Bevölkerung ist laut einer Umfrage von Comparis bereit, einen Aufpreis für werbefreies Replay-TV zu zahlen.

Das Überspulen von Werbung im Replay-TV kostet TV-Provider eine Menge an Werbeeinnahmen. Aus diesem Grund haben bereits erste Anbieter neue Preis- und Nutzungsmodelle für Replay-TV eingeführt. So gab beispielsweis Salt im April 2022 bekannt, dass seine Kunden in Zukunft beim zeitversetzten Fernsehen in einer Aufnahme nicht mehr vorspulen können. Weiter hiess es, dass Salt-Kunden, die Replay-TV uneingeschränkt nutzen wollen, dafür eine Zusatzgebühr bezahlen müssen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Ein Trend, der laut dem Online-Vergleichsdienst Comparis bis Ende 2022 weiter zunehmen dürfte.Die sich anbahnenden Veränderungen könnten einen grossen Einfluss haben, schliesslich verfügen drei Viertel aller Schweizer, die ein Fernsehabo haben, auch über Replay-TV, wie eine repräsentative Umfrage von Comparis ergab. Die Funktion ist zudem in regem Gebrauch: 98 Prozent nutzen ihr Replay-TV gelegentlich, 29 Prozent sogar täglich. "Live-TV hat zwar während der Pandemie wieder etwas aufgeholt. Aber dennoch hat Fernsehen seine soziale Funktion verloren. Die Zeiten, in denen sich die Familie am Sonntagabend im Wohnzimmer zum Tatort vor den Fernseher gesetzt hat, sind klar vorbei. Das liegt nur schon an der Vielzahl möglicher Abspielgeräte und der Konkurrenz durch Streamingdienste. Das ermöglicht es, ein eigenes Programm je nach Bedürfnis zusammenzustellen", kommentiert Comparis-Digitalexperte, Jean-Claude Frick. So ergab die Comparis-Umfrage auch, dass 85 Prozent Replay-TV nutzen, um verpasste Sendungen nachzuschauen. Weitere 38 Prozent nutzen die Funktion wie ein Streamingdienst, um zu flexiblen Zeiten beliebige Sendungen zu schauen.