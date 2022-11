Swisscom bietet das beste Netz auf der Piste

14. November 2022 - Kurz vor der Skisaison hat Opensignal die Netzwerkverbindungen der grössten Schweizer Anbieter in Skigebieten getestet. Als grosser Testsieger mit den besten Up- und Downloadgeschwindigkeiten erweist sich Swisscom.

Die Skisaison steht vor der Tür. Aus diesem Grund nahm Opensignal die Netzwerkverbindungen von Schweizer Telekommunikationsanbietern in den 100 grössten Skigebieten der Schweiz unter die Lupe. Als Testsieger darf sich einmal mehr Swisscom feiern lassen, bietet der grösste Schweizer Telekommunikationsanbieter doch die schnellsten Download-Geschwindigkeiten und die beste Internet-Konnektivität.Swisscom punktet vor allem in Punkto Download-Geschwindigkeit. Mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 64,7 Megabit pro Sekunde (Mbps) ist das Unternehmen zirka 48,8 bis 56,7 Prozent schneller als die beiden Hauptkonkurrenten Salt und Sunrise , die sich mit einem Remis zufriedengeben müssen. Auch beim 5G-Netz hat Swisscom die Nase vorn. Mit einer Download-Geschwindigkeit von 195,6 Mbps liegt man hier gut ein Drittel vor den beiden Hauptkonkurrenten. Ein etwas anderes Bild zeichnet sich bezüglich Upload-Geschwindigkeit: Während Swisscom hier im Durchschnitt auch leicht die Nase vorn hat, ist im 5G-Netz kein Unterschied mehr zu verzeichnen. Kunden aller Anbieter laden Bilder und Videos der Ski-Action also mit derselben Geschwindigkeit in die sozialen Medien.