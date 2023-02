Max Nunziata wird neuer CEO von Salt

(Quelle: Salt)

24. Februar 2023 - Wechsel an der Spitze von Salt: Per 1. Juni übernimmt Max Nunziata (Bild) die Führung des Telekomunternehmens. Er folgt auf Pascal Grieder, der per sofort zurücktritt. Interimistisch übernimmt CFO Franck Bernard.





Mit der Wahl von Max Nunziata hat sich Salt für einen CEO entschieden, der zuletzt ausserhalb der Branche tätig war. Max Nunziata war die letzten vier Jahre CEO von Bonuscard, einem Anbieter von Kredit- und Prepaidkarten der Cornèr Bank Gruppe. Die Jahre zuvor aber verbrachte Nunziata in der Telekombranche, und zwar als Chief Customer Experience Officer (2013 bis 2016) und dann als Chief Business Officer (2016 bis 2018) bei Sunrise. Frühere Karrierestationen des gebürtigen Genfers und studierten Elektrotechnikers waren Procter & Gamble in Brüssel sowie lange Jahre GE Capital. Beim Schweizer Telekomanbieter Salt kommt es zu einem einigermassen überraschenden Wechsel an der Spitze. Wie das Unternehmen mitteilt, übernimmt per 1. Juni dieses Jahres Max Nunziata die CEO-Rolle. Er folgt damit auf Pascal Grieder, der Salt die letzten knapp 5 Jahre führte und nun aus persönlichen Gründen entschieden hat zurückzutreten. Der Rücktritt erfolgt per sofort, bis Max Nunziata seine Stelle antritt, wird Salt-CFO Franck Bernard den Provider interimistisch führen. Allerdings schreibt Salt auch, dass Pascal Grieder eng mit seinen beiden Nachfolgern zusammenarbeiten werde, um in den kommenden Monaten einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.Mit der Wahl von Max Nunziata hat sich Salt für einen CEO entschieden, der zuletzt ausserhalb der Branche tätig war. Max Nunziata war die letzten vier Jahre CEO von Bonuscard, einem Anbieter von Kredit- und Prepaidkarten der Cornèr Bank Gruppe. Die Jahre zuvor aber verbrachte Nunziata in der Telekombranche, und zwar als Chief Customer Experience Officer (2013 bis 2016) und dann als Chief Business Officer (2016 bis 2018) bei Sunrise. Frühere Karrierestationen des gebürtigen Genfers und studierten Elektrotechnikers waren Procter & Gamble in Brüssel sowie lange Jahre GE Capital.

Marc Furrer, Präsident des Verwaltungsrats von Salt , erklärt zur Wahl des neuen CEO: "Ich freue mich, Max Nunziata als unseren neuen CEO begrüssen zu dürfen. Er ist eine engagierte und integrative Führungspersönlichkeit mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz in verschiedenen Branchen, einschliesslich Telekommunikation, und einer grossen Leidenschaft, den Kunden einen herausragenden Service zu bieten." Nunziata selbst ergänzt: "Ich fühle mich geehrt, diese Führungsrolle in einem Unternehmen zu übernehmen, das dank der in den letzten Jahren erzielten enormen Verbesserungen eine grosse Dynamik erlebt. Ich freue mich sehr, den Wachstumspfad von Salt fortzusetzen zu können, indem ich unseren Kunden gemeinsam mit dem starken Führungsteam und all unseren engagierten Mitarbeitern grossartige Lösungen und erstklassige Dienstleistungen biete." (mw)