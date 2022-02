Swisscom: Urs Schaeppi tritt als CEO ab, Christoph Aeschlimann übernimmt per 1. Juni

3. Februar 2022 - An der Spitze von Swisscom kommt es zu einem Führungswechsel. Urs Schaeppi übergibt den CEO-Posten per 1. Juni an Christoph Aeschlimann (Bild) – aktuell Leiter des Bereichs Infrastruktur, Netz und IT.





Christoph Aeschlimann, der in Basel aufgewachsen ist und heute mit seiner Familie in Genf wohnt, hat an der ETH Lausanne ein Diplom als Informatik-Ingenieur abgeschlossen und später einen MBA in Kanada absolviert. Seine berufliche Laufbahn startete er als Software-Entwickler beim Finanzdienstleister Odyssey. Danach war er für Zühlke tätig, eher er erneut zu Odyssey zurückkehrte und später zum Softwareentwickler Erni wechselte, wo er zuerst als Managing Director Schweiz und dann bis zu seinem Wechsel zu Swisscom im Frühjahr 2019 als CEO der Gruppe amtete. Wer seine Nachfolge als Leiter des Geschäftsbereichs Infrastruktur, Netz und IT bei Swisscom antreten soll, wird in den kommenden Monaten geregelt.



Michael Rechsteiner, Präsident des Verwaltungsrates, erklärt zur Wahl des neuen CEOs, der seinen Posten per 1. Juni antritt: "Ich freue mich sehr, mit Christoph Aeschlimann einen ausgewiesenen IT-Fachmann mit einer breiten Führungs- und Markterfahrung und detaillierten Kenntnissen im Netz- und Infrastrukturbereich als neuen CEO zu gewinnen. Nach mehreren Jahren in unserem Unternehmen kennt er Swisscom und ihre Herausforderungen bestens, ist bereit für die neue Aufgabe und wird Swisscom zusammen mit dem Führungsteam erfolgreich auf das nächste Level bringen."