Mobiles Angebot von Starlink neu verfügbar

(Quelle: Starlink)

16. März 2023 - Starlink hat ein neues Angebot im Portfolio, welches sich an Reisende oder Camper richtet. Es sind sogar mobile Satellitenschüsseln im Angebot, welche während der Fahrt für eine konstante Verbindung sorgen.

Die SpaceX-Tochter Starlink hat ein neues Angebot namens Roam lanciert. Roam ist für Reisen in abgelegene oder abgeschottete Gebiete konzipiert und richtet sich vornehmlich an Camper oder selbst ernannte Abenteurer. Das Unternehmen bietet zwei Versionen hat: Eine portable Satellitenschüssel für den stationären Gebrauch, welche während der Reise einfach mitgeführt wird und am Zielort innert weniger Minuten einsatzbereit ist. Die zweite Variante ist für die fixe Installation auf dem Fahrzeugdach vorgesehen und ermöglicht eine konstante Satellitenverbindung während der Fahrt. Damit das möglich ist, verbindet sich die auf dem Fahrzeug befindliche Schüssel mit mehreren Satelliten gleichzeitig, um eine stabile Verbindung zu ermöglichen.Die Kosten für die portable Antenne belaufen sich auf 599 Dollar, während die mobil einsetzbare Antenne mit 2500 Dollar zu buche schlägt. Zusätzlich zur erforderlichen Hardware kostet der Service 150 Dollar monatlich, wenn er auf dem Heimkontinent verwendet wird oder 200 Dollar monatlich, wenn damit eine globale Nutzung gewünscht ist. Die Nutzung kann aber beliebig oft und lange pausiert werden, damit Monate, in denen der Dienst nicht benötigt wird, auch nicht in Rechnung gestellt werden. Starlink verspricht eine Geschwindigkeit von 130 bis 250 Mbit pro Sekunde und unlimitierte Datennutzung. Starlink Roam ist in ganz Europa und auch in der Schweiz erhältlich. (adk)