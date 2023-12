Starlink-Abdeckung wird bei Salt im Abo enthalten sein

Max Nunziata, seines Zeichens CEO des Mobilfunkbetreibers Salt , hat in einem längeren Interview mit der " Handelszeitung " (Paywall) nebst anderem auch Details zur Zusammenarbeit mit Starlink verraten, dem Satelliten-Netzwerk von Elon Musk. Eine entsprechende Ankündigung wurde bereits im März dieses Jahres gemacht.2024 nun will Salt Starlink aufschalten, so Nunziata, wobei mit SMS in der zweiten Jahreshälfte begonnen werden soll. Herkömmliche Kommunikation sowie Daten via Starlink sollen dann erst 2025 folgen. Sobald man Starlink aufgeschaltet habe, werde man aber nicht mehr mit 99,9 Prozent Abdeckung der Schweizer Bevölkerung werben, so Max Nunziata, sondern mit 100 Prozent. Und: Für die Kunden soll das Mobilfunkabo durch die Nutzung von Starlink nicht teurer werden und auch sonst sollen keine Zusatzkosten entstehen. Für die Kunden würde das Starlink-Netz wie das herkömmliche Netz bereitgestellt, es ergänze komplementär das eigene Salt-Netz und funktioniere mit allen Geräten ab 4G, so der Salt-CEO. "Heute braucht es bei Starlink noch spezielle Satellitentelefone. Das wird sich bald ändern." Ausserdem könnten Salt-Kunden die Starlink-Abdeckung auch im Ausland nutzen, wenn es dort einen Netzbetreiber gibt, der mit Starlink kooperiert. (mw)