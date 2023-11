Connect-Netztest: Salt und Sunrise überragend; Swisscom am überragendsten

Herr und Frau Schweiz dürfen sich privilegiert nennen, wenn es um das Thema Mobilfunknetze geht. Wie aus dem neuesten Netztest der Zeitschrift "Connect" hervorgeht, werden alle drei Schweizer Netze als "überragend" beurteilt. Unterschiede gibt es aber sehr wohl, so dass Swisscom mit der Gesamtpunktzahl von 981 als Testsieger hervorgeht – zum sechsten Mal in Folge und mit der höchsten, je erzielten Punktzahl in einem Netztest von "Connect". Sunrise kommt mit 968 Punkten auf Rang zwei, während Salt mit 950 (von jeweils 1000) Punkten auf dem dritten Rang landet.Getestet wurden die Netze in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Umlaut in diesem Jahr in den drei Disziplinen Daten, die mit 48 Prozent den grössten Anteil am Endergebnis hatte, Sprache (27%) und Crowd. Die Daten- und Sprachverbindungen wurden in sogenannten Drivetests und Walktests gemessen – in Gross- und Kleinstädten, im Auto und in der Bahn. Mittel Crowsourcing wurde ausserdem gemessen, welche Nutzleistung effektiv bei den Anwendern ankommt, wobei hier unterschiedliche Tarife und Endgeräte mit eine Rolle spielen. In der Schweiz wurden so 671 Millionen Samples genommen.Zum Thema Datenverbindungen in der Schweiz erklären die Tester, dass die Erfolgsquoten der hiesigen Carrier perfekt oder nahezu perfekt seien. "Bei der Nutzung von Datendiensten können Schweizer Nutzer ziemlich selbstverständlich von Netzverfügbarkeit ausgehen – und zwar mit hoher Performance", schreibt "Connect". In den Drivetests in Schweizer Grossstädten liegt Swisscom knapp vor Sunrise und Salt , bei den Walktests in Grossstädten liegen Swisscom und Sunrise gleichauf an der Spitze. Diese beiden Carrier bieten in der Spitze dabei Download-Raten von über 800 Mbit/s. In kleineren Städten ist das Ergebnis ähnlich, Swisscom liegt knapp vor Sunrise und Salt. Auf Strassen gleicht sich das Punkteniveau weiter an, mit leichten Vorteilen für Swisscom . Bemerkenswert sei hier, so "Connect", dass die Leistung gegenüber Städten auch Überland kaum abnehme. Erst in Zügen nehme das Leistungsniveau etwas ab, wobei Swisscom auch hier beinahe dieselbe hohe Performance zeige. Salt performt in Zügen derweil etwas besser als Sunrise