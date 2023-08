Swisscom und Salt gewinnen Festnetztest

30. August 2023 - Die Zeitschrift "Connect" hat die beiden landesweiten Festnetze von Swisscom und Sunrise geprüft. Dabei hat Swisscom minim besser abgeschnitten und 983 von 1000 möglichen Punkten geholt. Bei den regionalen Anbietern holte Salt die höchste Punktzahl.

Nachdem eben erst die Ergebnisse des Telekom-Hotline-Tests der deutschen Zeitschrift "Connect" publik wurden , folgen nun die Ergebnisse der Festnetz-Tests aus demselben Haus. Bei diesen unterscheidet "Connect" zwischen landesweiten Anbietern und regionalen Anbietern. Als landesweite Anbieter qualifizieren sich in der Schweiz laut "Connect" lediglich Sunrise und Swisscom – wobei Sunrise per Ende 2022 ein Marktanteil von 28 Prozent zugestanden wird, Swisscom einer von 48 Prozent. Als regionale Anbieter mit einstelligen Marktanteilen eingestuft werden derweil Salt Quickline sowie Netplus Bei den landesweiten Anbietern geht der Schweizer Testsieg heuer knapp an Swisscom. Swisscom holte 983 von maximal 1000 möglichen Punkten, Sunrise 971. Was die Stabilität im Festnetz angeht, konnten beide Anbieter 48 von 50 Punkten erzielen. Bei der Latenz liegt Swisscom mit 248 von 250 möglichen Punkten leicht vor Sunrise mit 244 Punkten. Beim Kriterium Upload-Datenraten passiv (also Traffic, der z.B. beim Surfen oder Streamen entsteht) erreichen beide Carrier 47 von 50 Punkte. Bezüglich Upload-Datenraten aktiv (aktive Messungen der Datenraten während 3,5 Sekunden; max. 200 Pkt.) holt Swisscom mit 194 Punkten 5 Punkte mehr als Sunrise. Was die Download-Datenraten passiv angeht, führt Swisscom mit 88 von 90 Punkten zwei Punkte vor Sunrise , und bei den Download-Datenraten aktiv mit einem Punkt (357 vs. 356 von maximal 360 Pkt). "Connect" spricht beim Festnetztest von Swisscom und Sunrise entsprechend von einem "Schlagabtausch auf höchstem Niveau".